SpaceX модернізує ракету Starship, щоб уникнути небезпечної проблеми: перше фото вже в мережі

У мережі з'явилась фотографія, що показує нам наступне покоління ракети Starship. На ній можна побачити лише частину корпусу, але Ілон Маск підтвердив, що така ракета вже будується. Вона отримає важливе покращення для уникнення пожеж при повторному вході в атмосферу.

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Після того, як попередній політ Starship довів, що ракету можна зловити прямо в польоті за допомогою металевих "рук" великої вежі, SpaceX поспішає модернізувати конструкцію ракети, щоб уникнути пошкодження закрилків у майбутньому. Під час випробувань 13 жовтня закрилок верхнього ступеня був одним із найяскравіших моментів польоту, оскільки під час входження корабля в атмосферу його охопило полум'я, пише Wccftech.

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Попри пошкодження, спричинені цією локальною пожежею, верхній ступінь пережив входження в атмосферу, показавши міцність конструкції теплового екрана SpaceX. Він здійснив свою першу успішну м'яку посадку в Індійському океані, що дозволило SpaceX просунутися до кінцевої мети — захоплення верхнього ступеня ракети вежею так само, як це зробили з першим ступенем.

Після польоту Ілон Маск повідомив, що майбутні розгінні блоки Starship будуть оснащені модернізованими закрилками, які усунуть імовірність пожежі, і тепер у нас є перше зображення нового дизайну.

Ці закрилки розташовані у верхній частині ракети і є незамінними для повторного використання Starship, оскільки спрямовують корабель до місця посадки. У результаті аномалії область, де закрилок з'єднується з корпусом ракети, загоряється і лишається у вогні протягом усього спуску. Маск в одному з інтерв'ю заявляв, що це одне з найбільш вразливих місць ракети через потік гарячого газу, який пошкоджує плитки теплозахисного екрана та корпус з нержавіючої сталі. Однак Starship виявився міцним і успішно зорієнтувався для вертикального м'якого приземлення.

Герметизація шарнірної щілини не дозволить гарячому газу проникати через конструкцію надшвидко,

– сказав глава компанії.

Він додав, що SpaceX розмістила ущільнювач на передньому і задньому шарнірі закрилка, щоб протестувати ущільнення під час входу в атмосферу пізніше. Він заявив, що SpaceX будує "нову версію Starship з передніми закрилками, зміщеними на підвітряний бік", тобто на бік корабля, звернений від вітру.

Новий дизайн Starship уперше з'явився минулого тижня на зображенні, опублікованому в соцмережі X. Маск прокоментував новий дизайн: "Я такий радий, що ми нарешті виправили конструкцію переднього закрилка! Старий просто вбивав мене. Занадто великий і важкий, розташований під кутом 180 градусів, вимагав великої статичної аеродинаміки і не повністю складаний, так що під час гіперзвукової фази польоту з високим нагріванням штовхав ніс назад, а це протилежне тому, чого ви хочете".

Коли цей дизайн зможуть випробувати, наразі невідомо.