Starship Маска вдруге поспіль вибухнув у повітрі: у SpaceX вже назвали причину фіаско

Прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX вибухнув у повітрі під час випробувань. Це вже друга невдала спроба запуску корабля з початку року.

Ракета-носій Super Heavy ж відділилася від Starship та приземлилася назад без інцидентів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про аварію ракети Starship

SpaceX провела восьмий випробувальний запуск космічного корабля Starship у Техасі. Цього разу він скінчився невдачею. Після запуску дві частини ракети розділилися, як і планувалося.

ракета-носій Super Heavy вдало повернулася назад, де її "спіймали" так звані "гігантські механічні руки" Mechazilla на пусковій вежі.

Однак через 8 хвилин польоту Starship почав відхилятися від курсу, згодом центр управління втратив зв'язок з кораблем. Коли Starship задіяв 6 двигунів, як планувалося, деякі почали давати збої і ситуація вийшла з-під контролю.

Пізніше SpaceX опублікувала заяву на соцмережі X, де мовилося про те, що "апарат зазнав швидкого позапланового розбирання, і зв'язок з ним було втрачено". Компанія також запевнила, що вже працює з представниками служби безпеки.

Що цікаво, раніше SpaceX виявила причину вибуху Starship Flight 7 і обіцяла запобігти повторенню інциденту. Очевидно, що компанії не вдалося виправити усі проблеми, адже причини вибуху ті ж, що й минулого разу – витік окисника.

Очевидці публікують кадри падіння уламків Starship: дивіться відео

Уламки Starship у небі: дивіться відео

Ракета Starship вибухнула у повітрі: дивіться відео

Командний центр системи управління повітряним рухом Федерального управління цивільної авіації (FAA) випустив автоматичне попередження, повідомивши операторів про уламки, що падають. Агентство також запровадило заборону на вильоти ("ground stop") в деяких аеропортах Флориди через космічне сміття, яку пізніше було знято.



Літаки оминають місце падіння уламків Starship / Скриншот

FAA повідомило в заяві електронною поштою, що на короткий час уповільнило рух літаків за межами зони падіння уламків. Агентство вимагатиме від SpaceX провести розслідування інциденту, як це зазвичай відбувається в разі вибуху.

Очевидці могли бачити падіння уламків ракети біля Багамських островів та Домініканської Республіки.

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Як вже зазначалося, попередній запуск Starship так само був несподівано перерваний. Компанія тестує здатність корабля виводити супутники на орбіту, нові надміцні закрилки для управління польотом в атмосфері, покращені системи навігації та рухової установки.