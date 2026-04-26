Кінець російської ери: на космодромі Куру підірвали стартовий комплекс "Союзу"

European Space Agency демонтувало інфраструктуру для запусків російських ракет на космодромі Куру у Французькій Гвіані. На її місці планують розвивати нову європейську ракетну програму.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву колишнього керівника пресслужби Роскосмосу Дмитра Струговця.

Дивіться також NASA готує перший ядерний корабель до Марса: запуск уже у 2028 році

Що відомо про демонтаж стартовий комплекс російського "Союзу"?

ESA провело демонтаж інфраструктури, що використовувалася для запуску російських ракет "Союз-СТ" на космодромі Guiana Space Centre у Французькій Гвіані. Зокрема, за допомогою контрольованого вибуху було знищено 52-метрову мобільну вежу обслуговування, а також попередньо демонтовано ключові елементи стартового комплексу, включно з опорами та кабельними системами.

Решта інфраструктури – монтажно-випробувальні об'єкти, залізничні колії та системи зберігання пального – буде передана стартапу Maiaspace, який є дочірньою компанією Arianespace. Компанія планує використати до 80% наявних потужностей для запуску нової ракети Maia, перший старт якої запланований на 2027 рік.

Важливо! Програма "Союз на Куру", реалізована спільно з Роскосмосом, тривала близько 15 років і передбачала комерційні запуски – за цей час було здійснено 26 успішних місій. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році співпрацю було припинено, а російські фахівці залишили космодром. Космодром у Куру має стратегічну перевагу завдяки розташуванню поблизу екватора, що дозволяє ракетам отримувати додатковий імпульс під час запуску. Це дає змогу виводити більші вантажі на орбіту з меншими витратами палива, що робить майданчик привабливим для комерційних космічних програм.

Останні новини Роскосмосу

12 лютого 2026 року Росія вперше за 3 роки запустила у космос важку ракету "Протон-М". Пуск відбувся з космодрому Байконур. Відомо, що ракета вивела на орбіту супутник "Електро-Л" №5 для моніторингу погодних умов.

Незадовго до цього, у листопаді 2025 року запуск "Союз МС-28" спричинив обвал частини платформ стартового майданчика №31 на Байконурі, що ставило під загрозу майбутні російські місії на МКС, адже альтернативні стартові місця відсутні. Руйнування інфраструктури пояснили зношеністю обладнання, виготовленого в Україні, яке не витримало вібраційного та температурного навантаження, ускладнюючи графік наступних польотів.

У жовтні 2025 року у Росії провели вогневі випробування першого ступеня ракети-носія "Союз-52", який оголосили готовим до льотно-конструкторських випробувань. Водночас саму ракету критикували за відсутність інновацій, вважаючи її модернізованою версією старої української ракети "Зеніт".