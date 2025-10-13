У Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості РФ провели вогневі випробування блоку першого ступеня ракети-носія "Союз-5". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Російське космічне відомство "РОССКОСМОС".

Що відомо про випробування і саму ракету?

Це був завершальний етап наземної перевірки систем ракети. Під час тестів було випробувано роботу двигуна РД-171МВ, розробленого НВО "Енергомаш". Його тяга становить близько 800 тонн, а в якості палива використовується гас і рідкий кисень – компоненти, які вважаються екологічно чистими. Двигун працював 160 секунд, що підтвердило коректну взаємодію систем першого ступеня.

Після успішних випробувань у "Роскосмосі" заявили, що готові розпочати льотно-конструкторські випробування ракети "Союз-5", яку створює Ракетно-космічний центр "Прогрес".

"Союз-5" призначена для запуску автоматичних космічних апаратів на різні навколоземні орбіти, зокрема в рамках спільного проєкту з Казахстаном "Байтерек".

Чому "Союз-5" викликає суперечки?

Як повідомляє російське ЗМІ Kommersant, проєкт "Союз-5" у Росії називають ключовим напрямком розвитку ракетно-космічної галузі. У майбутньому цей носій має замінити ракети середнього і важкого класів – "Союз-2", "Зеніт" і навіть "Протон-М".

Втім, не всі фахівці оцінюють новинку позитивно. Дехто вважає, що "Союз-5" — це лише оновлена і спрощена версія української ракети "Зеніт", створеної ще в радянські часи. Представники компанії "S7 космічні транспортні системи" називали її "товстою і важкою копією" свого попередника.

Критика надходить і від західних аналітиків. Американські експерти зазначають, що з технічної точки зору "Союз-5" не є інноваційною, оскільки залишається одноразовою ракетою. На відміну від сучасних багаторазових систем, вона не повертається на Землю після запуску.

Як просуваються ракетні програми у світі?

Поки Росія готується до перших польотів "Союз-5", у США та Європі розвивають нове покоління багаторазових носіїв. У серпні компанія SpaceX Ілона Маска успішно випробувала космічну систему Starship, яка вперше виконала завдання без аварій, вийшла на заплановану траєкторію та випустила імітатори супутників Starlink.

Мета SpaceX – створити повністю багаторазову надважку ракету, здатну доставляти вантажі та екіпажі не лише на навколоземну орбіту, а й на Місяць та Марс. Подібні розробки ведуть і європейські інженери, які нещодавно представили власний прототип відновлюваної ракети.

На цьому тлі російський "Союз-5" виглядає скоріше спробою наздогнати світові тенденції, ніж задати нові стандарти в космічній індустрії.

Як український бізнесмен полетів у космос на кораблі Джеффа Безоса

Компанія Blue Origin 8 жовтня провела 15-й суборбітальний політ ракети New Shepard. На борту перебували шість пасажирів, зокрема український бізнесмен Віталій Островський.

Ракета New Shepard стартувала о 9:40 за східним часом США. Політ під номером NS-36 пройшов у штатному режимі: перший ступінь ракети-носія повернувся для вертикальної посадки приблизно через вісім хвилин, а за кілька хвилин після цього в техаській пустелі на парашутах приземлилася капсула з пасажирами. Екіпаж, який за традицією Blue Origin вигадав собі власне ім'я, назвався "Космічними кочівниками" (Space Nomads).