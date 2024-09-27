Google обмежив створення нових акаунтів у Росії

Компанія Google запровадила обмеження на створення нових облікових записів у Росії. Про це повідомило так зване Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії.

Російське "міністерство" також відзначило значне скорочення кількості SMS-повідомлень, які Google надсилає російським користувачам, повідомляє Техно 24.

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Хоча SMS-верифікація залишається доступною у вигляді двохфакторної аутентифікації існуючих облікових записів Google, ця опція може перестати працювати для Росіян в майбутньому.

До речі, раніше компанія Google заборонила реєструвати нові обліковий запис на російський номер телефону. Це сталося на початку вересня і тоді росіяни отримували повідомлення про те, що "Цей номер не можна використовувати для підтвердження". Водночас жодних повідомлень від самої компанії про будь-які обмеження ні тоді, ні зараз не надходило.

"Війна" Google та Росії

Варто зазначити, що Росія намагається боротися проти компанії Google та її сервісів. Влада країни неодноразово штрафувала російський офіс Google, що призвело до його фактичного банкрутства.

Крім того, у Росії також намагаються "сповільнити" роботу YouTube, що передбачає зниження швидкості роботи сервісу до такого рівня, що ним неможливо користуватися, а це означає фактичне його блокування. І хоч влада країни намагалася пояснити це проблемами в обладнанні самої Google, компанія заперечила такі закиди.

Останнім кроком Google у відповідь стало скасування монетизації на відео російських творців. Компанія повністю припинила роботу платформи AdSense деактивувавши акаунти російських користувачів. Таким чином вони перестали отримувати гроші з переглядів з-за кордону.

А тим часом Мін'юст США хоче подрібнити Google, відділивши від компанії одні з найважливіших її продуктів

Тут слід зазначити, що російські кріейтери мали чимало каналів-мільйонників, які працювали на західну аудиторію, тож фінансовий удар від такого рішення є значним для росіян.