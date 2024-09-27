Российское "министерство" также отметило значительное сокращение количества SMS-сообщений, которые Google отправляет российским пользователям, сообщает Техно 24.

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Хотя SMS-верификация остается доступной в виде двухфакторной аутентификации существующих учетных записей Google, эта опция может перестать работать для россиян в будущем.

Кстати, ранее компания Google запретила регистрировать новые учетную запись на российский номер телефона. Это произошло в начале сентября и тогда россияне получали сообщение о том, что "Этот номер нельзя использовать для подтверждения". В то же время никаких сообщений от самой компании о каких-либо ограничениях ни тогда, ни сейчас не поступало.

"Война" Google и России

Стоит отметить, что Россия пытается бороться против компании Google и ее сервисов. Власти страны неоднократно штрафовали российский офис Google, что привело к его фактическому банкротству.

Кроме того, в России также пытаются "замедлить" работу YouTube, что предусматривает снижение скорости работы сервиса до такого уровня, что им невозможно пользоваться, а это означает фактическое его блокирование. И хоть власти страны пытались объяснить это проблемами в оборудовании самой Google, компания отрицает такие упреки.

Последним ответным шагом Google стала отмена монетизации на видео российских создателей. Компания полностью прекратила работу платформы AdSense деактивировав аккаунты российских пользователей. Таким образом они перестали получать деньги с просмотров из-за рубежа.

А тем временем Минюст США хочет измельчить Google, отделив от компании одни из важнейших ее продуктов

Здесь следует отметить, что российские криейтеры имели немало каналов-миллионников, которые работали на западную аудиторию, поэтому финансовый удар от такого решения является значительным для россиян.