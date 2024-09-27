Російське "міністерство" також відзначило значне скорочення кількості SMS-повідомлень, які Google надсилає російським користувачам, повідомляє Техно 24.
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Хоча SMS-верифікація залишається доступною у вигляді двохфакторної аутентифікації існуючих облікових записів Google, ця опція може перестати працювати для Росіян в майбутньому.
До речі, раніше компанія Google заборонила реєструвати нові обліковий запис на російський номер телефону. Це сталося на початку вересня і тоді росіяни отримували повідомлення про те, що "Цей номер не можна використовувати для підтвердження". Водночас жодних повідомлень від самої компанії про будь-які обмеження ні тоді, ні зараз не надходило.
"Війна" Google та Росії
- Варто зазначити, що Росія намагається боротися проти компанії Google та її сервісів. Влада країни неодноразово штрафувала російський офіс Google, що призвело до його фактичного банкрутства.
- Крім того, у Росії також намагаються "сповільнити" роботу YouTube, що передбачає зниження швидкості роботи сервісу до такого рівня, що ним неможливо користуватися, а це означає фактичне його блокування. І хоч влада країни намагалася пояснити це проблемами в обладнанні самої Google, компанія заперечила такі закиди.
- Останнім кроком Google у відповідь стало скасування монетизації на відео російських творців. Компанія повністю припинила роботу платформи AdSense деактивувавши акаунти російських користувачів. Таким чином вони перестали отримувати гроші з переглядів з-за кордону.
А тим часом Мін'юст США хоче подрібнити Google, відділивши від компанії одні з найважливіших її продуктів
Тут слід зазначити, що російські кріейтери мали чимало каналів-мільйонників, які працювали на західну аудиторію, тож фінансовий удар від такого рішення є значним для росіян.