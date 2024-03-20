Астрономи розкрили таємниче походження дюн на Титані

У своєму новому дослідженні науковці запропонували нове пояснення масивних дюн, які вкривають найбільший супутник Сатурна – Титан. Всупереч попереднім уявленням про те, що причиною цього є органічні матеріали, утворені в атмосфері Титану, нові дані свідчать про більш драматичне минуле, пов'язане з руйнуванням неправильних супутників.

Старший науковий співробітник Білл Боттке та його команда з Південно-Західного науково-дослідного інституту помітили, що частинки, з яких складаються дюни Титану, за розміром напрочуд схожі на частинки, знайдені на супутниках Місяця, що привело їх до приголомшливої гіпотези.

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Вони припускають, що ці супутники, потрапивши під дію сили тяжіння Титану, почали руйнівний балет, зіштовхуючись і з часом перемелюючи один одного на пил.

Дощ місячних уламків

Це космічне сміття, пояснює Боттке, врешті-решт осіло б на поверхню Титану, накопичуючись у величезні дюни, які ми бачимо сьогодні. За оцінками, об'єм матеріалу, що утворився в результаті цих зіткнень, у кілька разів перевищує розміри дюн, що є правдоподібним джерелом їхнього складу.



Радарний знімок піщаного моря Шангрі-Ла на Титані / Фото NASA/JPL-Caltech/ASI/Université Paris-Diderot

Незабаром ця теорія може бути перевірена за допомогою даних з місії Кассіні-Гюйгенса, які вже зараз є в розпорядженні NASA.

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На додаток до існуючих даних, NASA також планує запустити дрон з двома квадрокоптерами під назвою Dragonfly для дослідження поверхні Титану в 2026 році, що може допомогти вирішити цю загадку раз і назавжди.