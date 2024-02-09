Це висновок астрономів, які опублікували своє дослідження в журналі Nature. Вони аналізували орбітальні та обертальні дані про Мімас, які були зібрані космічним апаратом NASA Cassini, який протягом десяти років досліджував Сатурн і його 146 супутників.

А тим часом Прийшов час по-справжньому прощатися з легендарним космічним апаратом "Вояджер-1"

Виявилося, що Мімас зазнає незначних змін у своїх гравітаційних взаємодіях з Сатурном, які не можуть бути пояснені твердим внутрішнім складом. Єдина пояснення, яке пропонують дослідники, – це наявність підповерхневого рідкого океану, захованого під замерзлою оболонкою товщиною до 30 кілометрів.

Де він там взявся?

Вчені вважають, що океан утворився внаслідок тертя, яке викликалося в кам'яному ядрі Мімаса потужними припливними силами Сатурна. Протягом мільйонів років це створило достатньо тепла, щоб розтопити частину льодової оболонки.

Океан Мімаса відносно молодий, йому від п'яти до п'ятнадцяти мільйонів років. Це означає, що він дуже малоймовірно підтримує життя. З іншого боку, тому що Мімас перебуває на такій ранній стадії розвитку свого океану, астрономи можуть спостерігати, як еволюціонують ці позаземні моря, і можливо, як у них можуть виникати умови, що підтримують життя.

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Це ще один приклад того, що супутники, які мають океани під своєю поверхнею, в нашій сонячній системі не такі рідкісні, як це здавалося раніше.