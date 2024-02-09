Директор JPL Лорі Лешин наголосив, що це болючі, але необхідні заходи, які дозволять дотримуватися бюджетного призначення і продовжувати важливу роботу для NASA.

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MSR під загрозою

Місія повернення зразків з Марса (MSR) вже довго бореться за те, щоб переконати законодавців у своїй цінності, оскільки її вартість може сягати від 8 до 11 мільярдів доларів. Торік незалежна експертна рада критично оцінила місію MSR за її "нереалістичний" бюджет, надто складний дизайн місії та відсутність ефективного управління.

У своєму звіті рада зробила висновок, що існує "майже нульова ймовірність" того, що всі складові місії будуть готові до запуску в 2028 році.

А проте, вчені стверджують, що місія MSR може мати велике наукове значення, суттєво сприяючи пошукам ознак життя у сонячній системі. Але зі значно зменшеним бюджетом місія опиняється в більшій небезпеці, ніж коли-небудь, і керівництво намагається запобігти її повному розпаду.

В чому суть місії Mars Sample Return

Місія MSR, спільний проєкт з Європейським космічним агентством, полягає в тому, що зразки, зібрані марсоходом Perseverance, будуть відправлені назад на Марс за допомогою нового апарата, який спуститься на Червону планету, забере їх і відправить на Землі іншим апаратом в першій половині 2030-х років.

З посадки на Червону планету в лютому 2021 року Perseverance вже зібрав понад два десятки зразків скель і запечатав їх у трубках, готових до подальшої доставки на Землю. Але враховуючи останні новини, можливо, ми побачимо, як JPL зробить деякі суттєві поступки щодо графіку, щоб впоратися зі своїм значно зменшеним штатом.

Загалом же місія MSR не є повністю мертвою. Хоча JPL все ще чекає на остаточне рішення щодо бюджету. Як саме виглядатиме ця місія після того, як закінчаться скорочення і стане зрозуміло фінансове становище, поки що невідомо.

А тим часом Прийшов час по-справжньому прощатися з легендарним космічним апаратом "Вояджер-1"

Варто зазначити, що звільнення в NASA почалися в минулому місяці, коли JPL звільнила 100 підрядників і ввела мораторій на прийом на роботу, що стало початком зусиль лабораторії зі скорочення своїх амбіцій щодо місії MSR.