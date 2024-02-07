Як наслідок, кілька перспективних проєктів, спрямованих на вивчення планет Сонячної системи, зараз перебувають під пильною увагою, а деякі з них можуть бути переглянуті або взагалі скасовані.

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Чому це відбувається

Майбутні звільнення є відлунням складного періоду для JPL пов'язаного з фінансовими обмеженнями та переглядом програм. Раніше схоже ситуація вже розгорталася на початку 1980-х років, коли бюджетні обмеження вплинули на здатність організації здійснювати амбітні місії з дослідження планет.

У той час такі ініціативи, як місії "Вояджер", стали вершиною зусиль JPL, тоді як інші перспективні проєкти зазнали невдач через обмеження фінансування, зокрема, в рамках програми "Стратегічна оборонна ініціатива" (СОІ), ініційованої президентом Рональдом Рейганом. Сьогодні історія, схоже, повторюється, і NASA та її підрозділи знову стикаються з обмеженнями фінансування.

Попри нестабільну фінансову ситуацію, JPL залишається відданим просуванню таких важливих ініціатив, як Програма повернення зразків з Марса (MSR), що має на меті повернення марсіанських зразків на Землю для аналізу. Визнаючи стратегічну важливість таких зусиль, особливо у світлі міжнародної конкуренції, очікується, що уряд США продовжить підтримувати програму MSR.

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Однак точний рівень фінансування залишається невизначеним, що спонукає JPL вживати радикальних заходів, таких як звільнення, щоб пом'якшити потенційні майбутні виклики.