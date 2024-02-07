Під час останнього польоту літак-носій Virgin Galactic впустив вирівнювальний штифт, який допомагає в процесі з'єднання між материнським кораблем і космічним літаком. Компанія розслідує цю проблему, яка потенційно може затримати майбутню місію.

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Під час післяпольотного огляду місії Galactic 06 спеціалісти компанії виявили, що штифт від'єднався від стартового стовпа материнського корабля VMS Eve.

Політ Galactic 06 був безпечним і успішним, він був проведений відповідно до суворих польотних процедур і протоколів Virgin Galactic. Жодного разу відокремлений центрувальний штифт не становив загрози для безпеки транспортних засобів або екіпажу на борту,

– написала компанія в своїй заяві для преси.

У рамках своїх космічних туристичних польотів Virgin Galactic запустила свою останню місію 26 січня з космодрому "Америка" в Нью-Мексико. На борту корабля VSS Unity, що належить компанії, перебували четверо приватних астронавтів, і це був перший випадок, коли астронавт Virgin Galactic не перебував на борту космічного корабля для підтримки.

Для нас цей політ є особливим, адже на його борту перебувала астронавтка українського походження, вчена-хімік Ліна Бороздіна. Бороздіна народилася в Одесі й навчалася в Одеському політехнічному університеті. Сьогодні вона працює в Сан-Дієго, Каліфорнія, у сфері біохімії – компаніях LGC Genomics Division та American International Chemical.



Ліна Бороздіна перебувала на мені космосу 90 хвилин у кораблі Virgin Galactic / Фото з інстаграму @redplanet2000

Космічне підприємство Річарда Бренсона розпочало свої комерційні польоти у 2023 році, коли перший екіпаж злетів 29 червня. Відтоді компанія наполегливо працює над тим, щоб відправляти більше приватних пасажирів на суборбітальні висоти. Це не повноцінний політ у космос. Компанія здійснює підйом до певної межі, де вже відчувається невагомість, але ще присутня розріджена атмосфера Землі.

Для запуску пасажирів у суборбітальний простір літак-носій VMS Eve компанії Virgin Galactic злітає, несучи під своїми крилами космічний корабель VSS Unity. Потім літак відпускає космічний корабель на висоті близько 13 500 метрів над землею. Після цього космічний корабель запускає свої ракетні двигуни, піднімаючись на максимальну висоту 87 кілометрів.

Штифт, що впав під час останнього польоту, використовується для вирівнювання космічного корабля з материнським кораблем, коли обидва транспортні засоби стикуються на землі. Після зльоту штифт допомагає розподіляти опір космічного корабля, але він більше не відіграє жодної ролі після того, як Unity відокремиться від Eve. Як зазначили в Virgin Galactic, штифт вирівнювання виконував свою функцію під час стикувальної частини польоту і випав лише після того, як космічний корабель від'єднався від материнського. Компанія додала, що жодних інших пошкоджень не було завдано жодному з кораблів.

Наступна місія Virgin Galactic запланована на другий квартал 2024 року.