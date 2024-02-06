Dream Chaser наразі проходить суворі вібраційні випробування на найбільшому у світі вібраційному стенді, що імітує механічні навантаження, які виникають під час запуску та роботи двигуна.

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Після завершення цих важливих випробувань космічний апарат, який отримав назву Tenacity, продовжить подальші дослідження у єдиній у світі висотній вакуумній камері. У цьому контрольованому середовищі він буде підданий моделюванню тиску і температури, подібних до тих, що виникають під час реальних космічних місій, що забезпечить його готовність до викликів орбітального польоту.

Sierra Space планує використати ракету-носій Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) для історичного запуску Tenacity з Космічного центру імені Кеннеді, що стане важливою віхою в комерційній космічній галузі.



Так Dream Chaser виглядатиме в космосі з вантажним модулем Shooting Star / Фото Sierra Space

Плани Dream Chaser на близьке майбутнє

Запланована на першу половину 2024 року місія Tenacity включає серію з семи вантажних польотів на Міжнародну космічну станцію (МКС) в рамках програми Commercial Resupply Services.

(МКС) в рамках програми Commercial Resupply Services. У разі успіху Dream Chaser приєднається до Dragon компанії SpaceX та Cygnus компанії Northrop Grumman як третій комерційний космічний корабель, що постачатиме предмети першої необхідності на МКС, зміцнивши свої позиції як надійного та універсального космічного апарату.

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На відміну від вантажного модуля Shooting Star, який руйнується при вході в атмосферу, Tenacity може використовуватися багаторазово, що дозволяє здійснювати багаторазові місії з поповнення запасів з прогнозованим терміном служби понад 15 запусків.