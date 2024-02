Аби зрозуміти, чому звук не поширюється у космосі, потрібно заглибитися у науку, що стоїть за цим процесом. Але все можна описати доволі просто – у космосі відсутнє необхідне середовище для поширення звуку.

Як це працює

Отже, звуку, для того, щоб його почули, потрібне середовище. А все тому, що звук це хвиля енергії, яка змушує коливатися середовище в якому вона поширюється – рідина або газ. У нашому повсякденному досвіді звук виникає, коли голосові зв'язки вібрують, стискаючи молекули повітря, які передають енергію у вигляді хвиль.

Влучною аналогією для розуміння звуку є іграшкова металева пружина – коли її розтягують і штовхають, вона генерує хвилю стиснення, яка поширюється по її котушках. Так само, коли ми говоримо, коливання голосових зв'язок стискають молекули повітря, ініціюючи подорож звукових хвиль.

Як працює звук: дивіться відео

Однак космос суттєво відрізняється. Космічний простір – це вакуум, величезна порожнеча, позбавлена матерії. Звук покладається на атоми та молекули, щоб переносити свої хвилі, але у вакуумі космосу, де немає цих частинок, звук не може подорожувати. Відсутність середовища означає відсутність звуку, а отже, і відлуння. Відлуння виникає, коли звукові хвилі відбиваються від твердих поверхонь, а це явище неможливе без такого середовища, як повітря.

Щоб проілюструвати наслідки впливу космосу, уявіть, що ви опинилися за межами космічного корабля без скафандра. Окрім того, що ніхто не почує вашого крику про допомогу через вакуум, ваше виживання буде під загрозою. Повітря у ваших легенях розшириться у вакуумі, що призведе до розриву легенів і втрати свідомості протягом 10-15 секунд через нестачу кисню.

Не все так пусто

Хоча космос залишається переважно тихим, він не є абсолютним вакуумом. Найдрібніші частинки, такі як атоми водню, існують у космосі, але їхня щільність значно нижча, ніж у земній атмосфері. Поза межами нашої Сонячної системи, у порожнечах космосу, що підтримуються при високих температурах зоряним випромінюванням, мешкає плазма – стан, коли електрони відокремлені від протонів. У цьому розрідженому середовищі звукові хвилі демонструють унікальні характеристики, подорожуючи швидше з більшою довжиною хвилі.

У 2022 році NASA представило захоплюючий приклад звуку в космосі, використовуючи рентгенівські дані. Агентство перетворило дані з масивної чорної діри в скупченні галактики Персея, що знаходиться на відстані 250 мільйонів світлових років від нас, у звуковий запис.

Хоча чорні діри не випромінюють звуку, навколишня плазма поширює довгохвильові звукові хвилі. Хоча природна частота знаходиться за межами людського слуху, після перетворення виходить моторошне слухове уявлення про чорну діру, що гарчить у глибинах космосу.

Від чого залежить звук

До речі, допитливі вчені розмірковували над тим, як би звучали людські голоси на сусідніх планетах, таких як Венера і Марс. Гіпотетично, на Марсі, з його розрідженою крижаною атмосферою, голоси звучали б блякло і порожньо, як пікколо.

На противагу цьому, густа, гаряча атмосфера Венери давала б більш глибокий звук, схожий на звучання бас-гітари. Ця різниця у звучанні пояснюється товщиною атмосфери – розріджене повітря створює більш високі звуки, тоді як густе повітря генерує більш низькі звуки.