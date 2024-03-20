Старший научный сотрудник Билл Боттке и его команда из Юго-Западного научно-исследовательского института заметили, что частицы, из которых состоят дюны Титана, по размеру удивительно похожи на частицы, найденные на спутниках Луны, что привело их к потрясающей гипотезе.

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Они предполагают, что эти спутники, попав под действие силы притяжения Титана, начали разрушительный балет, сталкиваясь и со временем перемалывая друг друга в пыль.

Дождь лунных обломков

Этот космический мусор, объясняет Боттке, в конце концов осел бы на поверхность Титана, накапливаясь в огромные дюны, которые мы видим сегодня. По оценкам, объем материала, образовавшегося в результате этих столкновений, в несколько раз превышает размеры дюн, что является правдоподобным источником их состава.



Радарный снимок песчаного моря Шангри-Ла на Титане / Фото NASA/JPL-Caltech/ASI/Université Paris-Diderot

Вскоре эта теория может быть проверена с помощью данных из миссии Кассини-Гюйгенса, которые уже сейчас есть в распоряжении NASA.

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В дополнение к существующим данным, NASA также планирует запустить дрон с двумя квадрокоптерами под названием Dragonfly для исследования поверхности Титана в 2026 году, что может помочь решить эту загадку раз и навсегда.