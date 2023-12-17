Цікавий супутник

Енцелад давно викликає науковий інтерес завдяки своїм шлейфам, що викидають лід і воду з-під його крижаної поверхні. Попередні спостереження виявили органічні молекули в цих струменях, що викликало припущення про придатність супутника для життя.

Читайте на сайті Учені вважають, що можуть зібрати виверження Енцелада прямо з космосу, не сідаючи на супутник

До речі, у 2017 році дослідники виявили вуглекислий газ, метан і водень, що свідчить про наявність метаногенезу - метаболічного процесу, пов'язаного з життям на Землі.

Знайдено ще один важливий маркер

Нещодавнє підтвердження наявності ціаністого водню додає нового виміру поняттю придатності Енцелада для життя. Ця сполука є важливим попередником для утворення молекул, необхідних для життя на Землі, що підвищує потенціал супутника як середовища для життя.

Крім того, вчені виявили, що підземний океан Енцелада, який вважається джерелом шлейфів, містить різні органічні сполуки, деякі з яких можуть слугувати джерелом палива для земних організмів. Це відкриття свідчить про те, що Місяць може мати більше енергії для підтримки життя, ніж вважалося раніше.

Чому це важливо

Провідний автор дослідження Джона Пітер, докторант Гарвардського університету, наголосив на важливості отриманих результатів:

Наша робота надає додаткові докази того, що на Енцеладі містяться деякі з найважливіших молекул, необхідних як для створення будівельних блоків життя, так і для його підтримки за допомогою метаболічних реакцій.

Описуючи ціаністий водень як "швейцарський армійський ніж амінокислот", дослідницька група акцентувала на його ролі у створенні амінокислот – найважливіших будівельних блоків для життя. Новознайдена хімічна енергія на Енцеладі вважається більш потужною і різноманітною, ніж раніше виявлений процес метаногенезу, забезпечуючи потенційні організми різними енергетичними шляхами.

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Для підкріплення результатів дослідження було використано статистичний аналіз, що дозволило вченим дослідити ці хімічні шляхи для життя в лабораторних умовах. Незважаючи на те, що місія Кассіні завершилася в 2017 році, дослідження демонструє її постійний внесок у наше розуміння Сатурна і його супутників.