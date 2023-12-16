Можливі амінокислоти, що вивергаються з підземного океану Енцелада, можуть пережити зіткнення з космічним апаратом. Принаймні так показують лабораторні експерименти.

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Коли космічний апарат NASA "Кассіні" направив свої прилади на супутник Сатурна Енцелад, він побачив шлейфи льоду, що вилітали з поверхні зі швидкістю майже 1450 кілометрів на годину. Ці гейзери змусили вчених замислитися, чи може їхня замерзла рідина зберігати ознаки життя, органічні молекули.

Але якщо вчені хочуть вивчити ці органічні молекули, їм потрібно знайти обережний спосіб зібрати їх, не руйнуючи. І тут з'явилися хороші новини: якщо один лабораторний експеримент виявився вдалим, то будь-які можливі амінокислоти в рідині цих гейзерів, як очікується, легко переживуть контакт з космічним кораблем у реальних умовах.

Дослідники дізналися про це в лабораторії, працюючи з фізичним приладом, призначеним для вивчення зіткнень. Дослідники створили частинки льоду, проштовхуючи воду через високовольтну голку. Заряд фрагментував воду на крихітні краплі, кожна з яких кристалізувалася в крижане зерно, коли потрапляла у вакуум. Потім дослідники пропустили затверділі зерна через спектрометр і сфотографували кожне зерно, а також записали час удару.

Вони виявили, що амінокислоти в крижаних зернах можуть витримати зіткнення зі швидкістю аж до 15 128 кілометрів на годину. Цього більш ніж достатньо, щоб пережити зіткнення з космічним зондом.

Щоб визначити, чи містить лід відбитки життя, вчені хочуть отримати неушкоджені зерна льоду, щоб вони могли чітко визначити сполуки, які знаходяться всередині.

Хоча експеримент використовував характеристики Енцелада, його наслідки виходять за межі одного супутника Сатурна. Якщо подібні амінокислоти існують на інших космічних тілах, що містять воду, таких як Європа Юпітера, то такі місії, як майбутній Europa Clipper, зможуть знайти їх у крижаних зернах.