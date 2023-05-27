Вчені детально описали виверження, яке космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував у листопаді 2022 року, на конференції в Науковому інституті космічних телескопів у Балтиморі 17 травня. Сара Фаджі з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA описало гейзер як "Він величезний".

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Що відомо

Це не перший раз, коли вчені бачать, як Енцелад "випльовує" воду в космос, але ширша перспектива і вища чутливість нового телескопа показали, що струмені пари вилітають набагато далі в космос, ніж вважалося раніше. Щоб зрозуміти масштаби: Енцелад має діаметр близько 504 кілометрів, а відстань викиду перевищує цечисло.

Вчені вперше дізналися про цю особливість Енцелада в 2005 році, коли космічний апарат "Кассіні" зафіксував крижані частинки, що вилітали вгору через великі тріщини, які називають "тигрові смуги". Викиди настільки потужні, що їхній матеріал формує одне з кілець Сатурна.

Аналіз показав, що струмені містили метан, вуглекислий газ і аміак — органічні молекули, що містять хімічні будівельні блоки, необхідні для розвитку життя. Можливо навіть, що деякі з цих газів були вироблені самим життям, яке продукувало метан глибоко під поверхнею Енцелада, стверджує міжнародна група вчених у дослідженні, опублікованому торік в журналі The Planetary Science Journal.

Вода — ще один доказ можливого існування життя на Енцеладі. Енцелад повністю вкритий товстим шаром водяного льоду, але вимірювання його обертання дозволяють припустити, що під цією замерзлою корою ховається величезний рідкий океан. Вчені вважають, що сплески води, зафіксовані JWST і Cassini, походять з гідротермальних джерел на дні океану — ця гіпотеза підтверджується наявністю кремнезему, поширеного компонента планетарної кори, у шлейфах пари.

Вчені NASA обговорюють майбутні місії до Енцелада для пошуку можливого життя.