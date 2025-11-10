В одній з пірамід Гізи знайшли невідомі раніше ходи

Новітні дослідження одного з найвідоміших об'єктів Гізи, піраміди Менкаура, виявили несподівані аномалії. Вчені використали сучасні технології, щоб зазирнути всередину стародавньої споруди. Результати сканувань можуть вказувати на раніше невідому особливість конструкції.

Що приховує східна стіна піраміди?

Піраміда фараона Менкаура, збудована приблизно між 2490 та 2472 роками до нашої ери, є найменшою з трьох величних пірамід на плато Гіза. Її початкова висота сягала близько 65 метрів. Традиційно вважалося, що єдиний вхід до неї розташований з північного боку, як і в більшості пірамід часів Стародавнього царства. Однак східна сторона гробниці давно привертала увагу науковців через незвичайну ділянку з ідеально відполірованих кам'яних блоків площею приблизно чотири на шість метрів. Така гладка поверхня не мала логічного пояснення, адже подібне оздоблення знаходили лише біля головного північного входу, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Ця загадка надихнула незалежного дослідника Стейна ван ден Говена у 2019 році висунути гіпотезу про те, що за відполірованими каменями може ховатися другий, таємний вхід. Щоб перевірити це припущення, міжнародна команда вчених з Каїрського університету та Мюнхенського технічного університету в рамках проєкту Scan Pyramids протягом останніх трьох років проводила ретельне обстеження східної стіни.

Для аналізу структури піраміди, не руйнуючи її, дослідники застосували комплекс сучасних неінвазивних методів. Вони використали:

Електротомографію, яка вимірює опір електричному струму;

Георадар для сканування підповерхневих шарів за допомогою радіохвиль;

Ультразвукове тестування, що дозволяє вивчати структуру за допомогою звукових хвиль.

Результати комплексного аналізу даних, опубліковані в журналі NDT & E International, підтвердили наявність аномалій. Прилади зафіксували дві порожнини, розташовані близько одна до одної.

Перша знаходиться на глибині приблизно 1,4 метра від зовнішньої поверхні стіни.

Друга – на глибині 1,13 метра.

Хоча ці знахідки підтверджують можливість існування другого входу, вчені наголошують на необхідності подальших досліджень для отримання більш детальної інформації про природу цих порожнин.

Що тепер?

Пітер Дер Мануелян, професор єгиптології з Гарвардського університету, який не брав участі в дослідженні, назвав це відкриття дуже цікавим. Він зазначив, що воно вкотре доводить, як багато нам ще належить дізнатися про піраміди в Гізі.

За його словами, входи до пірамід Стародавнього царства, за рідкісними винятками, завжди розташовувалися на північній стороні. Подальші дослідження, як він сподівається, допоможуть з’ясувати, чи є ці порожнечі будівельною аномалією, частиною другого входу, чи чимось зовсім іншим.

