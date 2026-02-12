Абсолютно нічого приватного: засновник Signal різко розкритикував Telegram

Навколо Telegram знову розгорілася дискусія про конфіденційність. Після чергових заяв Павла Дурова про свободу й захист даних пролунала жорстка відповідь від засновника Signal, який поставив під сумнів саму основу іміджу платформи.

Чи можна вважати Telegram приватним месенджером?

Засновник месенджера Signal Моксі Марлінспайк в нещодавньому інтерв’ю прямо заявив, що Telegram не має нічого спільного з приватним обміном повідомленнями. За його словами, сервіс є хмарним месенджером, де всі повідомлення зберігаються у відкритому вигляді на серверах компанії, яка повністю контролює ці дані, пише Cybernews.

Марлінспайк наголосив, що Telegram побудував сильний імідж "захищеного" застосунка, хоча наскрізне шифрування там не ввімкнене за замовчуванням. Воно доступне лише в режимі Secret Chats, який користувач має активувати вручну. У звичайних чатах повідомлення зберігаються на серверах і можуть бути технічно доступними компанії.

Він також фактично назвав Telegram копією WhatsApp, але без обов’язкового шифрування, яке використовується у продукті Meta й у самому Signal. На відміну від Telegram, Signal працює за принципом мінімізації даних – компанія фізично не має доступу до змісту листування користувачів.

Президентка Signal Мередіт Віттакер раніше теж спростовувала твердження про те, що Telegram є приватним сервісом. Вона підкреслювала, що платформа збирає значний обсяг даних і пропонує обмежене шифрування, яке не є стандартом для всіх розмов.

Потрібно більше доказів?

Марлінспайк також згадав арешт засновника Telegram, Павла Дурова, у Франції у 2024 році через звинувачення, пов’язані з кримінальною активністю на платформі. Він зауважив, що французька влада вимагала доступ до даних у межах законних процедур, і Telegram зміг технічно надати цю інформацію.

На його думку, ключова різниця полягає в тому, що Signal не зберігає такі дані, а отже не може передати їх навіть за рішенням суду.

Ситуацію ускладнило розслідування видання IStories, яке повідомляло про зв’язки компаній, що обслуговують інфраструктуру Telegram, із російськими структурами та спецслужбами, зокрема ФСБ. Це ще більше підірвало репутацію сервісу як незалежної та безкомпромісної платформи для захищеного спілкування.

Що ми маємо у підсумку?

У підсумку конфлікт навколо Telegram виходить за межі технічних нюансів. Йдеться про принципову різницю в архітектурі – централізоване зберігання даних проти моделі, де навіть розробник не має доступу до листування. І саме ця різниця, за словами Марлінспайка, визначає, чи можна месенджер назвати по-справжньому приватним.

