Користувачі масово скаржаться на збій у Telegram

У роботі месенджера Telegram зафіксували збій увечері 31 грудня. Найбільше користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатка.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Downdetector. Перші скарги на роботу почали надходити близько 21:17.

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Що відомо про збій в Telegram

Згідно з даними інфографіки Downdetector, ввечері 31 грудня зафіксовано різке зростання скарг користувачів Telegram. Зокрема, о 21:32 сервіс отримав 25 повідомлень про проблеми в роботі месенджера.

Збій у Telegram / Інфографіка Downdetector

У користувачів спостерігаються перебої із завантаженням додатка, відсутність з’єднання з серверами та неможливість надсилати повідомлення.

Із труднощами також зіштовхнулися журналісти 24 Каналу, зокрема при надсиланні повідомлень.

Нагадаємо, що напередодні Telegram почав блокувати російські пропагандистські канали в Європі, такі як "Ріа Новості", НТВ, "Росія 1", RT, "Ізвестія". Блокування було зафіксовано у Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії та інших країнах.