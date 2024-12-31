Сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector. Первые жалобы на работу начали поступать около 21:17.

Смотрите также Пользователи iPhone жалуются на Telegram: приложение очень быстро разряжает батарею смартфона

Что известно о сбое в Telegram

Согласно данным инфографики Downdetector, вечером 31 декабря зафиксирован резкий рост жалоб пользователей Telegram. В частности, в 21:32 сервис получил 25 сообщений о проблемах в работе мессенджера.

Сбой в Telegram / Инфографика Downdetector

У пользователей наблюдаются перебои с загрузкой приложения, отсутствие соединения с серверами и невозможность отправлять сообщения.

С трудностями также столкнулись журналисты 24 Канала, в частности при отправке сообщений.

Напомним, что накануне Telegram начал блокировать российские пропагандистские каналы в Европе, такие как "Риа Новости", НТВ, "Россия 1", RT, "Известия". Блокировка была зафиксирована в Польше, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и других странах.