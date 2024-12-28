Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователей сети.

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Что известно о блокировке российских новостных пабликов

В Европе Telegram начал массово блокировать крупнейшие российские пропагандистские новостные каналы. Отмечается, что ограничения затронули такие ресурсы, как "Риа Новости", НТВ, "Россия 1", RT, "Известия".

Подтверждения блокировки уже поступили по меньшей мере из Польши, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и некоторых других государств.

Для пользователей из соответствующих стран ограничен весь контент. Вместо постов они видят надпись "Невозможно открыть этот канал, поскольку он нарушает местные законы".

Интересно, что для пользователей из Европы не отображается даже аватарка пропагандистских пабликов.

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По состоянию на вечер 28 декабря ограничения российских новостных каналов в Telegram не затронули украинцев.

Заметим, что Telegram начал охотнее сотрудничать с европейскими правоохранителями после ареста основателя Павла Дурова во Франции. Еще тогда он сообщил об изменении политики платформы. Соцсеть согласилась на сотрудничество с надзорными органами, в частности с Международной правозащитной организацией International Watch Foundation (IWF).