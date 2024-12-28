Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачів мережі.

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Що відомо про блокування російських новинних пабліків

В Європі Telegram почав масово блокувати найбільші російські пропагандистські новинні канали. Зазначається, що обмеження зачепили такі ресурси, як "Ріа Новості", НТВ, "Росія 1", RT, "Ізвестія".

Підтвердження блокування вже надійшли щонайменше з Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії та деяких інших держав.

Для користувачів з відповідних країн обмежений весь контент. Замість постів вони бачать напис "Неможливо відкрити цей канал, оскільки він порушує місцеві закони".

Цікаво, що для користувачів з Європи не відображається навіть аватарка пропагандистських пабліків.

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Станом на вечір 28 грудня обмеження російських новинних каналів у Telegram не зачепили українців.

Зауважимо, що Telegram почав охочіше співпрацювати з європейськими правоохоронцями після арешту засновника Павла Дурова у Франції. Ще тоді він повідомив про зміну політики платформи. Соцмережа погодилася на співпрацю з наглядовими органами, зокрема з Міжнародною правозахисною організацією International Watch Foundation (IWF).