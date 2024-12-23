Проблеми, про які повідомляється, стосуються різних моделей iPhone, що працюють під управлінням різних версій iOS 18, повідомляє 24 Канал.

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За словами користувачів, Telegram, схоже, споживає більше ресурсів у фоновому режимі, при цьому часто відбувається перегрів під час перегляду аудіо- та відеоконтенту.

Крім того, за вихідні на сторінці Telegram в App Store з'явилося понад 30 скарг на оновлення.

Наразі офіційного виправлення цієї проблеми не надано. Єдине доступне рішення – примусово закрити застосунок Telegram через меню багатозадачності. Користувачі очікують відповіді від розробників щодо оптимізації роботи програми та вирішення проблеми перегріву.

Проблеми з iPhone 15 Pro та iOS 18.2

Це не перший випадок, коли користувачі iPhone повідомляють про проблеми з перегрівом. Власники iPhone 15 Pro і 15 Pro Max під управлінням iOS 18.2 раніше відзначали подібні проблеми при використанні генеративних функцій штучного інтелекту Apple, таких як Genmoji і Image Playground.

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На відміну від них, користувачі iPhone 16 не скаржилися на жодні проблеми з цими функціями ШІ. Експерти припускають, що перегрів може бути пов'язаний з рішенням Apple обробляти завдання ШІ локально на пристрої для підвищення конфіденційності даних користувачів.