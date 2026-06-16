Влада Індії наказала заблокувати Telegram

Уряд Індії пішов на безпрецедентний крок, наказавши заблокувати популярний месенджер Telegram напередодні масштабного загальнонаціонального іспиту. Причиною стали організовані мережі шахраїв, які використовують платформу для обману майбутніх студентів.

Доступ до месенджера хочуть закрити на час підготовки до складання найбільшого в країні вступного іспиту NEET. Як повідомляє TechCrunch, ініціатором цього кроку стало Національне агентство з тестування Індії (NTA).

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Індія блокує Telegram

NEET – ключове загальнонаціональне тестування для вступу до медичних коледжів, яке щороку складають мільйони студентів. Попередній іспит у травні довелося скасувати через масштабний витік реальних питань у мережу, що спровокувало масові протести та розслідування.

Цього разу уряд вирішив діяти на випередження та запровадив тимчасову загальнонаціональну заборону на використання Telegram до 22 червня – наступного дня після повторного іспиту. Крім того, влада вимагає від платформи вимкнути функцію редагування повідомлень до 30 червня.

Уряд країни наголошує, що блокування месенджера стало крайнім заходом, оскільки попередні спроби видалити протиправний контент із платформи не дали жодних результатів.

Зверніть увагу: на момент публікації оригінальних матеріалів Telegram усе ще залишався доступним в Індії, попри наказ, а функція редагування повідомлень працювала у звичайному режимі. Представники Telegram та Міністерства електроніки та інформаційних технологій Індії наразі не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Як працює схема з редагуванням повідомлень?

Шахраї зловживали базовою функцією Telegram, яка дозволяє змінювати текст уже відправлених повідомлень. Схема виглядає так:

До початку тестування зловмисники публікують у своїх каналах випадковий текст.

Після завершення іспиту вони редагують ці повідомлення, вписуючи туди реальні питання, коли вони вже стають відомими.

Це створює ілюзію "зливу" завдань ще до початку тесту. Таким чином, вони показують, ніби знали відповіді на попередні екзамени, тому це допомагає залучати нових покупців для наступного екзамену.

За такі фейкові відповіді шахраї вимагали від кандидатів та їхніх родин суми від кількох тисяч до кількох лакхів рупій (лакх – одиниця числення в південноазійській системі, яка дорівнює 100 000).

Обидва заходи вжили в інтересах громадського порядку у відповідь на організоване використання платформи шахрайськими угрупованнями для обману кандидатів,

– заявили в Національному агентстві з тестування.

Правозахисники критикують це рішення

Влада видала наказ про блокування відповідно до Закону про інформаційні технології Індії. Ця норма дозволяє обмежувати доступ до онлайн-сервісів в інтересах національної безпеки та громадського порядку.

Проте правозахисна організація Internet Freedom Foundation миттєво розкритикувала цей крок. Вони назвали рішення "непропорційним" та "напівзаходом", а також поставили під сумнів законність блокування цілої платформи замість видалення конкретного незаконного контенту.

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Наскільки важливий ринок Індії для Telegram?

Для месенджера ця ситуація є вкрай чутливою, адже Індія – це найбільший світовий ринок за кількістю завантажень. Кількість активних користувачів у країнах розподілилася так:

Індія – понад 104 мільйони активних користувачів;

– понад 104 мільйони активних користувачів; Росія – 34,4 мільйона;

– 34,4 мільйона; США – 26,85 мільйона;

– 26,85 мільйона; Бразилія – 14,85 мільйона.

Тимчасове блокування стало одним із найсерйозніших обмежень, з якими платформа коли-небудь стикалася в цій країні.