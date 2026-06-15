Кір Стармер запроваджує цифрові обмеження для дітей

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер офіційно підтвердив наміри уряду законодавчо заборонити доступ до соціальних мереж усім громадянам, які не досягли 16-річного віку. Ця ініціатива, яку вже назвали спробою "повернути дітям дитинство", охопить такі популярні платформи, як TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube та X. Згідно з планом, відповідне законодавство представлять у парламенті до кінця поточного року, а самі обмеження почнуть діяти орієнтовно навесні 2027 року, пише видання CNN.

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Нові правила не обмежуються лише соціальними мережами. Уряд планує запровадити суворі обмеження на ігрові платформи та сервіси стрімінгу, щоб заблокувати дітям можливість спілкуватися з незнайомцями онлайн. Зокрема, ігри на кшталт Roblox мають видалити функції чатів для молодших користувачів.

Окрему увагу приділили штучному інтелекту: "романтичні чат-боти-компаньйони" будуть доступні лише з 18 років, а загальні інструменти штучного інтелекту отримають обмеження на "інтимні функції" для неповнолітніх.

Цікаво, що месенджери WhatsApp та Signal не потрапили під дію заборони, оскільки уряд розглядає їх як засоби особистої комунікації, а не публічні соціальні платформи.

Згодом це змінить розмови, які ведуть батьки, та очікування дітей. Це матиме величезне значення: наші діти будуть у більшій безпеці, стануть щасливішими, отримають більше часу, більшу впевненість, більше свободи для дорослішання та більше можливостей,

– прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Рішення про заборону ґрунтується на тривожних даних щодо впливу цифрового середовища на психіку підлітків. Стармер наголосив, що сучасні платформи спеціально спроєктовані так, щоб викликати залежність, використовуючи такі функції, як "нескінченний скролінг".

Опитування, проведене урядом, показало, що понад 83% батьків вважають ризики від соціальних мереж вищими за користь, а 90% підтримують встановлення мінімального віку на рівні 16 років. Загалом у консультаціях взяли участь понад 116 000 осіб, серед яких батьки, вчителі та представники індустрії.

Є з кого брати приклад

Британія не перша на цьому шляху, але планує піти найдалі. Вона орієнтується на досвід Австралії, яка у грудні минулого року стала першою країною, що запровадила аналогічну заборону.

Проте британський уряд планує додати ще жорсткіші заходи: розглядаються варіанти нічної комендантської години для додатків та обов'язкові перерви у використанні для підлітків до 18 років. Регулятор Ofcom уже отримав завдання розробити максимально ефективні методи перевірки віку, включаючи сканування обличчя та надання ідентифікаційних документів.

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Попри широку підтримку, ініціатива викликала шквал критики. Фахівці з цифрових прав попереджають про загрозу приватності через масовий збір біометричних даних. Психологи та комісари з питань дітей у Шотландії та Уельсі висловили побоювання, що повна заборона не зробить інтернет безпечнішим, а лише витіснить підлітків у "темні куточки" мережі, де немає жодного контролю. Окрім того, діти часто використовують VPN для обходу регіональних обмежень, що вже було помічено в Австралії.

Наразі уряд Британії демонструє рішучість змінити цифровий ландшафт країни. Поки соціальні медіа-гіганти попереджають про втрату дітьми можливостей для навчання та позитивної соціалізації, родини підлітків, які стали жертвами кібербулінгу чи небезпечних онлайн-челленджів, називають цей день історичним моментом для захисту дитинства.

Найближчими місяцями Ofcom має оприлюднити детальний список платформ, що потраплять під дію закону, а світ спостерігатиме, чи вдасться країні справді "вимкнути" соцмережі для мільйонів підлітків.