Чому вікові перевірки не захищають дітей онлайн?

Попри запровадження жорсткіших правил у Великій Британії в межах Online Safety Act, механізми перевірки віку в інтернеті демонструють обмежену ефективність. Дослідження британської організації Internet Matters свідчить, що значна частина дітей легко обходить такі обмеження, а інколи для цього достатньо найпростіших трюків.

Опитування, в якому взяли участь понад 1000 дітей і їхніх батьків, показало, що 46% дітей вважають вікові перевірки легкими для обходу. Для порівняння, лише 17% респондентів назвали ці механізми складними. Водночас 32% дітей зізналися, що вже обходили такі обмеження на практиці.

Методи обходу часто не потребують жодних технічних знань. Серед найпоширеніших – введення неправдивої дати народження або використання чужих документів. У випадках із відеоверифікацією діти іноді застосовують зображення персонажів відеоігор, щоб обдурити систему. В окремих ситуаціях, як зазначається у звіті, вистачало навіть намалювати собі вуса, щоб обійти алгоритми розпізнавання віку.

Як пише Independent, проблема ускладнюється тим, що батьки не завжди виступають бар'єром. Дослідження показало, що 17% батьків свідомо допомагають дітям обходити вікові обмеження, а ще 9% просто ігнорують такі дії. У багатьох випадках дорослі пояснюють це впевненістю у здатності контролювати ситуацію та оцінювати ризики.

У Internet Matters зазначають, що деякі батьки дозволяють доступ до потенційно небезпечного контенту за умови нагляду. Вони вважають, що краще, коли дитина стикається з такими матеріалами під контролем, ніж самостійно.

Втім, статистика свідчить про інше. Майже половина дітей – 49% – заявили, що нещодавно стикалися з шкідливим контентом онлайн. Це означає, що навіть ті, хто не обходить вікові бар'єри, все одно можуть натрапити на небажані матеріали у своїх стрічках.

Генеральна директорка Internet Matters Рейчел Гаґґінс наголосила на необхідності більш рішучих дій: "Потрібні сильніші кроки з боку уряду та індустрії, щоб діти мали доступ лише до сервісів, що відповідають їхньому віку та рівню розвитку, і щоб безпека була закладена з самого початку, а не додавалася після виникнення проблем".

Вона також звернула увагу на діалог уряду з соціальними мережами щодо боротьби з онлайн-загрозами, назвавши це "своєчасною можливістю для позитивних змін".

У підсумку, навіть після посилення регулювання залишається очевидним: технічні обмеження самі по собі не здатні повністю захистити дітей в інтернеті. Без комплексного підходу – який включає як вдосконалення технологій, так і відповідальну поведінку дорослих – проблема залишатиметься актуальною.

Як діють вікові обмеження для дітей в інших країнах Європи?

Велика Британія офіційно ухвалила Закон про безпеку в інтернеті (Online Safety Act) у жовтні 2023 року, а його поетапне впровадження регулятором розпочалося у 2024–2025 роках. Основною причиною запровадження цих обмежень стало прагнення уряду захистити неповнолітніх від шкідливого контенту – зокрема порнографії, матеріалів із жорстокістю, контенту про самогубства, а також від кібербулінгу. Закон зобов'язує технологічні компанії перевіряти вік користувачів, щоб обмежити доступ до матеріалів, що не відповідають їхньому рівню розвитку.

Проблема захисту неповнолітніх від небезпечного контенту та впливу соцмереж вийшла на загальноєвропейський рівень. У 2026 році Європейська комісія оголосила про готовність нового додатка для перевірки віку. Цей інструмент, який називають "міні-гаманцем" (mini wallet), дозволяє підтвердити вік користувача за допомогою електронного посвідчення чи паспорта, не розкриваючи при цьому особистих даних. Країни ЄС можуть інтегрувати його у свої національні цифрові гаманці до кінця 2026 року.

Окремі країни обирають ще жорсткіші заходи. У Франції Національна асамблея ухвалила законопроєкт, який забороняє дітям до 15 років користуватися соціальними мережами без згоди батьків. Французькі законодавці планують запустити цю систему до початку навчального року 2026 року з повною верифікацією до січня 2027 року.

Схожий підхід демонструють Данія та Греція. Данія оголосила про плани заборонити доступ до соціальних мереж особам до 15 років, а Греція вже офіційно затвердила заборону доступу до соцмереж для дітей до 15 років, починаючи з 1 січня 2027 року. Там планується використовувати спеціальний урядовий додаток, який блокуватиме доступ до платформ.

Ці ініціативи є частиною загальноєвропейської стратегії відповідно до Акта про цифрові послуги (DSA). Мета цих змін – змусити дуже великі онлайн-платформи дотримуватися національного законодавства та впроваджувати дієві інструменти верифікації віку.