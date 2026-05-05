Почему возрастные проверки не защищают детей онлайн?

Несмотря на введение более жестких правил в Великобритании в рамках Online Safety Act, механизмы проверки возраста в интернете демонстрируют ограниченную эффективность. Исследование британской организации Internet Matters свидетельствует, что значительная часть детей легко обходит такие ограничения, а иногда для этого достаточно простых трюков.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 детей и их родителей, показал, что 46% детей считают возрастные проверки легкими для обхода. Для сравнения, только 17% респондентов назвали эти механизмы сложными. В то же время 32% детей признались, что уже обходили такие ограничения на практике.

Методы обхода часто не требуют никаких технических знаний. Среди самых распространенных – введение ложной даты рождения или использование чужих документов. В случаях с видеоверификацией дети иногда применяют изображения персонажей видеоигр, чтобы обмануть систему. В отдельных ситуациях, как отмечается в отчете, хватало даже нарисовать себе усы, чтобы обойти алгоритмы распознавания возраста.

Как пишет Independent, проблема осложняется тем, что родители не всегда выступают барьером. Исследование показало, что 17% родителей сознательно помогают детям обходить возрастные ограничения, а еще 9% просто игнорируют такие действия. Во многих случаях взрослые объясняют это уверенностью в способности контролировать ситуацию и оценивать риски.

В Internet Matters отмечают, что некоторые родители разрешают доступ к потенциально опасному контенту при условии надзора. Они считают, что лучше, когда ребенок сталкивается с такими материалами под контролем, чем самостоятельно.

Впрочем, статистика свидетельствует о другом. Почти половина детей – 49% – заявили, что недавно сталкивались с вредным контентом онлайн. Это означает, что даже те, кто не обходит возрастные барьеры, все равно могут наткнуться на нежелательные материалы в своих лентах.

Генеральный директор Internet Matters Рэйчел Хаггинс подчеркнула необходимость более решительных действий: "Нужны более сильные шаги со стороны правительства и индустрии, чтобы дети имели доступ только к сервисам, соответствующие их возрасту и уровню развития, и чтобы безопасность была заложена с самого начала, а не добавлялась после возникновения проблем".

Она также обратила внимание на диалог правительства с социальными сетями по борьбе с онлайн-угрозами, назвав это "своевременной возможностью для позитивных изменений".

В итоге, даже после ужесточения регулирования остается очевидным: технические ограничения сами по себе не способны полностью защитить детей в интернете. Без комплексного подхода – который включает как совершенствование технологий, так и ответственное поведение взрослых – проблема будет оставаться актуальной.

Как действуют возрастные ограничения для детей в других странах Европы?

Великобритания официально приняла Закон о безопасности в интернете (Online Safety Act) в октябре 2023 года, а его поэтапное внедрение регулятором началось в 2024–2025 годах. Основной причиной введения этих ограничений стало стремление правительства защитить несовершеннолетних от вредного контента – в частности порнографии, материалов с жестокостью, контента о самоубийствах, а также от кибербуллинга. Закон обязывает технологические компании проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ к материалам, не соответствующим их уровню развития.

Проблема защиты несовершеннолетних от опасного контента и влияния соцсетей вышла на общеевропейский уровень. В 2026 году Европейская комиссия объявила о готовности нового приложения для проверки возраста. Этот инструмент, который называют "мини-кошельком" (mini wallet), позволяет подтвердить возраст пользователя с помощью электронного удостоверения или паспорта, не раскрывая при этом личных данных. Страны ЕС могут интегрировать его в свои национальные цифровые кошельки до конца 2026 года.

Отдельные страны выбирают еще более жесткие меры. У Франции Национальная ассамблея приняла законопроект, который запрещает детям до 15 лет пользоваться социальными сетями без согласия родителей. Французские законодатели планируют запустить эту систему до начала учебного года 2026 года с полной верификацией до января 2027 года.

Похожий подход демонстрируют Дания и Греция. Дания объявила о планах запретить доступ к социальным сетям лицам до 15 лет, а Греция уже официально утвердила запрет доступа к соцсетям для детей до 15 лет, начиная с 1 января 2027 года. Там планируется использовать специальное правительственное приложение, которое будет блокировать доступ к платформам.

Эти инициативы являются частью общеевропейской стратегии в соответствии с Акта о цифровых услугах (DSA). Цель этих изменений – заставить очень большие онлайн-платформы соблюдать национальное законодательство и внедрять действенные инструменты верификации возраста.