Доступ к мессенджеру хотят заблокировать на время подготовки к сдаче крупнейшего в стране вступительного экзамена NEET. Как сообщает TechCrunch, инициатором этой меры выступило Национальное агентство по тестированию Индии (NTA).
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Индия блокирует Telegram
NEET – ключевое общенациональное тестирование для поступления в медицинские колледжи, которое ежегодно сдают миллионы студентов. Предыдущий экзамен в мае пришлось отменить из-за масштабной утечки реальных вопросов в сеть, что спровоцировало массовые протесты и расследование.
На этот раз правительство решило действовать на опережение и ввело временный общенациональный запрет на использование Telegram до 22 июня – на следующий день после повторного экзамена. Кроме того, власти требуют от платформы отключить функцию редактирования сообщений до 30 июня.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Правительство страны подчеркивает, что блокировка мессенджера стала крайней мерой, поскольку предыдущие попытки удалить противоправный контент с платформы не дали никаких результатов.
Обратите внимание: на момент публикации оригинальных материалов Telegram по-прежнему оставался доступным в Индии, несмотря на приказ, а функция редактирования сообщений работала в обычном режиме. Представители Telegram и Министерства электроники и информационных технологий Индии пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.
Как работает схема с редактированием сообщений?
Мошенники злоупотребляли базовой функцией Telegram, которая позволяет изменять текст уже отправленных сообщений. Схема выглядит так:
- До начала тестирования злоумышленники публикуют в своих каналах случайный текст.
- После завершения экзамена они редактируют эти сообщения, вписывая туда реальные вопросы, когда те уже становятся известны.
- Это создает иллюзию "слива" заданий ещё до начала теста. Таким образом, они создают впечатление, будто знали ответы на предыдущие экзамены, что помогает привлекать новых покупателей к следующему экзамену.
За такие фальшивые ответы мошенники вымогали у кандидатов и их семей суммы от нескольких тысяч до нескольких лакхов рупий (лакх – единица счёта в южноазиатской системе, равная 100 000).
Обе меры были приняты в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенническими группировками для обмана кандидатов,
– заявили в Национальном агентстве по тестированию.
Правозащитники критикуют это решение
Власти издали приказ о блокировке в соответствии с Законом об информационных технологиях Индии. Эта норма позволяет ограничивать доступ к онлайн-сервисам в интересах национальной безопасности и общественного порядка.
Однако правозащитная организация Internet Freedom Foundation мгновенно раскритиковала этот шаг. Они назвали решение "несоразмерным" и "полумерой", а также поставили под сомнение законность блокировки целой платформы вместо удаления конкретного незаконного контента.
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Насколько важен рынок Индии для Telegram?
Для мессенджера эта ситуация является крайне деликатной, ведь Индия – это крупнейший мировой рынок по количеству загрузок. Количество активных пользователей в странах распределилось следующим образом:
- Индия – более 104 миллионов активных пользователей;
- Россия – 34,4 миллиона;
- США – 26,85 миллиона;
- Бразилия – 14,85 миллиона.
Временная блокировка стала одним из самых серьёзных ограничений, с которыми платформа когда-либо сталкивалась в этой стране.