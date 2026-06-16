Доступ к мессенджеру хотят заблокировать на время подготовки к сдаче крупнейшего в стране вступительного экзамена NEET. Как сообщает TechCrunch, инициатором этой меры выступило Национальное агентство по тестированию Индии (NTA).

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Индия блокирует Telegram

NEET – ключевое общенациональное тестирование для поступления в медицинские колледжи, которое ежегодно сдают миллионы студентов. Предыдущий экзамен в мае пришлось отменить из-за масштабной утечки реальных вопросов в сеть, что спровоцировало массовые протесты и расследование.

На этот раз правительство решило действовать на опережение и ввело временный общенациональный запрет на использование Telegram до 22 июня – на следующий день после повторного экзамена. Кроме того, власти требуют от платформы отключить функцию редактирования сообщений до 30 июня.

Правительство страны подчеркивает, что блокировка мессенджера стала крайней мерой, поскольку предыдущие попытки удалить противоправный контент с платформы не дали никаких результатов.

Обратите внимание: на момент публикации оригинальных материалов Telegram по-прежнему оставался доступным в Индии, несмотря на приказ, а функция редактирования сообщений работала в обычном режиме. Представители Telegram и Министерства электроники и информационных технологий Индии пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Как работает схема с редактированием сообщений?

Мошенники злоупотребляли базовой функцией Telegram, которая позволяет изменять текст уже отправленных сообщений. Схема выглядит так:

До начала тестирования злоумышленники публикуют в своих каналах случайный текст.

После завершения экзамена они редактируют эти сообщения, вписывая туда реальные вопросы, когда те уже становятся известны.

Это создает иллюзию "слива" заданий ещё до начала теста. Таким образом, они создают впечатление, будто знали ответы на предыдущие экзамены, что помогает привлекать новых покупателей к следующему экзамену.

За такие фальшивые ответы мошенники вымогали у кандидатов и их семей суммы от нескольких тысяч до нескольких лакхов рупий (лакх – единица счёта в южноазиатской системе, равная 100 000).

Обе меры были приняты в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенническими группировками для обмана кандидатов,

– заявили в Национальном агентстве по тестированию.

Правозащитники критикуют это решение

Власти издали приказ о блокировке в соответствии с Законом об информационных технологиях Индии. Эта норма позволяет ограничивать доступ к онлайн-сервисам в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

Однако правозащитная организация Internet Freedom Foundation мгновенно раскритиковала этот шаг. Они назвали решение "несоразмерным" и "полумерой", а также поставили под сомнение законность блокировки целой платформы вместо удаления конкретного незаконного контента.

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Насколько важен рынок Индии для Telegram?

Для мессенджера эта ситуация является крайне деликатной, ведь Индия – это крупнейший мировой рынок по количеству загрузок. Количество активных пользователей в странах распределилось следующим образом:

Индия – более 104 миллионов активных пользователей;

– более 104 миллионов активных пользователей; Россия – 34,4 миллиона;

– 34,4 миллиона; США – 26,85 миллиона;

– 26,85 миллиона; Бразилия – 14,85 миллиона.

Временная блокировка стала одним из самых серьёзных ограничений, с которыми платформа когда-либо сталкивалась в этой стране.