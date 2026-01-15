Легендарний телескоп "Габбл" може впасти на Землю і спричинити жертви

Космічний телескоп "Габбл", який понад три десятиліття допомагав людству вивчати Всесвіт, поступово втрачає висоту. Через тертя у верхніх шарах атмосфери апарат неминуче впаде на планету і таке неконтрольоване сходження несе серйозну загрозу для людей.

Нові дослідження опубліковані на сайті NASA вказують на можливі дати завершення його місії та потенційні небезпеки для мешканців Землі. Спеціалісти космічного відомства аналізують траєкторію та ризики неконтрольованого повернення знаменитої обсерваторії, розповідає 24 Канал.

Якою є наукова спадщина "Габбла"?

Космічний телескоп "Габбл" за час своєї тривалої роботи подолав понад 6 мільярдів кілометрів і став одним із найважливіших інструментів у сучасній астрономії та космології.

Запущений у 1990 році, цей дзеркальний оптичний пристрій перебуває на низькій навколоземній орбіті, рухаючись зі швидкістю 28163 кілометри на годину.

За тридцять років він здійснив понад 1,3 мільйона спостережень, які докорінно змінили наше розуміння космосу. Завдяки "Габблу" вчені змогли визначити швидкість розширення Всесвіту та відкрити темну енергію.

Світова наука й досі робить нові відкриття завдяки даним з "Габбла", повторно аналізуючи та вивчаючи їх завдяки новим інструментам. Це триватиме навіть після припинення роботи обсерваторії та її зведення з орбіти.

До початку його місії вік Всесвіту оцінювали дуже приблизно – від 10 до 20 мільярдів років, але дані телескопа дозволили уточнити цю цифру до нинішньої оцінки у 13,8 мільярда років.

Окрім наукових проривів, апарат подарував людству найдивовижніші знімки далеких галактик, які будь-коли робила людина.

Як завершиться подорож знаменитого телескопа?

Яким би цінним для науки не був "Габбл", на жаль, він не був розрахований на вічне перебування на орбіті. Попри те, що він знаходиться у відкритому просторі, атмосфера Землі простягається навіть за межі Місяця, і опір її розріджених зовнішніх шарів поступово сповільнює телескоп.

Це призводить до того, що він неминуче наближається до моменту, коли більше не зможе утримуватися на траєкторії та впаде на Землю.

Раніше цю проблему розв'язували астронавти під час сервісних місій NASA. Після завершення ремонтних робіт, які тривали кілька днів, контролери місії використовували двигуни космічних човників "Шаттл", щоб підняти "Габбл" на трохи вищу орбіту. Це дозволяло компенсувати дію атмосферного тертя та продовжувало життя обсерваторії.



Астронавт обслуговує телескоп "Габбл" / Фото NASA

На жаль, такий метод порятунку більше недоступний. Початковий план передбачав, що космічний човник забере телескоп назад на Землю в кінці його експлуатації, але ніхто не очікував, що "Габбл" переживе програму Space Shuttle. Це пояснює окрема доповідь про перспективи виведення з орбіти телескопа.



"Габбл" під'єднаний до стикувального порту шатла "Ендевур" / Фото NASA

Тепер очікується, що його орбіта буде поступово деградувати, поки не розпочнеться неконтрольоване повернення в атмосферу. NASA намагається точно спрогнозувати час падіння, враховуючи сонячну активність, яка також суттєво впливає на орбіти супутників.

Чому це небезпечно для людства?

Оскільки конструкція "Габбла" не передбачала контрольованого сходу з орбіти, існує серйозне занепокоєння щодо того, що частина уламків вціліє під час тертя об повітря та досягне поверхні планети.

Навіть сьогодні чимало частин супутників і ракет розрахованих на згоряння в атмосфері, досягають Землі й падають неподалік густо населених регіонів. Так, наприклад, було з елементами ракети SpaceX, які впали в Польщі, а саме поблизу містечка Познань.

І це враховуючи той факт, що ракета збудована так, щоб повністю згоріти в атмосфері. Годі й припускати, що може статися з великою космічною обсерваторією, яка взагалі не була сконструйована так, щоб заплановано згоріти в атмосфері.

Коли "Габбл" впаде на Землю?

Тут прогнозовані дані дуже сильно розходяться залежно від низки чинників. Згідно з прогнозами, у найкращому разі апарат протримається до 2040 року, проте за найгіршого сценарію він може почати падіння вже у 2029 році. Для відстежування падіння обсерваторії навіть є спеціальний трекер.

Найбільш імовірним роком катастрофи вчені називають 2033 рік. У цьому випадку зона розкиду уламків може простягнутися на відстань від 350 до 800 кілометрів уздовж траєкторії руху. Хоча ймовірність того, що хтось постраждає, все ще становить лише 1 до 31 000 у віддалених районах Тихого океану, загальний середній ризик оцінюється як 1 до 330.

Але навіть такі показники вже значно перевищують технічні нормативи NASA, які вимагають, щоб ризик для населення був не більшим за 1 до 10 000. У найгіршому випадку уламки можуть впасти на густонаселені райони, такі як Макао, де очікується від двох до чотирьох жертв. Принаймні одна жертва можлива, якщо падіння станеться в Гонконгу або Сінгапурі.

Чи може хтось врятувати "Габбл"?

Плани з порятунку космічної обсерваторії раніше розглядалися, як і плани щодо її контрольованого зведення з орбіти.

Наразі науковці наголошують на необхідності подальших досліджень сонячних циклів та геомагнітних умов для точнішого аналізу ризиків перед поверненням легендарного телескопа додому.