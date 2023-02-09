Марсохід Curiosity знайшов найпереконливіші докази наявності води на Марсі

Марсохід NASA Curiosity зробив дивовижне відкриття, досліджуючи водне минуле Марса. Апарат який досліджує планету з 2014 року, нещодавно натрапив на найяскравіші докази давніх водяних брижів у регіоні "Маркерної смуги". Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії були шоковані, знайшовши докази наявності води і хвиль в області, яка, як вони очікували, була сухою.

Відкриття було зроблено, коли Curiosity досліджував підніжжя гори Шарп, яка колись була домівкою для озер і струмків. Марсохід піднімався на гору, надавши змогу науковцям вивчати, як Марс еволюціонував з часом від теплої, більш схожої на Землю планети з великою кількістю води до замерзаючої пустелі, якою він є сьогодні.

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Рифлені текстури породи, що утворилися мільярди років тому, коли хвилі перемішували відкладення в мілководному озері, були виявлені в "Смузі маркера" – тонкому шарі темної породи, що виділяється на фоні решти гори Шарп. Попри кілька спроб, марсохід не зміг пробурити зразок з цього твердого шару породи.



Сліди від води на схилі гори Шарп / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Однак науковці прагнуть дослідити інші місця на Марсі, зокрема долину Гедиз Валліс, на дні якої лежить насип валунів і уламків, які, як вважають, були занесені туди мокрими зсувами мільярди років тому. Команда марсохода сподівається ближче познайомитися з цими доказами існування проточної води.

Ми пролізли крізь тисячі футів озерних відкладень і ніколи не бачили подібних доказів – і тепер ми знайшли їх у місці, яке, як ми очікували, було сухим,

– сказав Ешвін Васавада, науковий співробітник проєкту Curiosity.

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Чому це важливе відкриття

Свідчення давніх водяних брижів у регіоні "Маркерної смуги" є найкращим доказом наявності води й хвиль, які марсохід бачив за весь час своєї місії. Відкриття допоможе вченим зрозуміти, як Марс еволюціонував з часом і чи був він колись здатний підтримувати життя.

Детальніше про відкриття Curiosity: дивіться відео