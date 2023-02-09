Открытие было сделано, когда Curiosity исследовал подножие горы Шарп, которая когда-то была домом для озер и ручьев. Марсоход поднимался на гору, позволив ученым изучать, как Марс эволюционировал со временем от теплой, более похожей на Землю планеты с большим количеством воды до замерзающей пустыни, какова она сегодня.

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Рифленые текстуры породы, образовавшиеся миллиарды лет назад, когда волны перемешивали отложения в мелководном озере, были обнаружены в "Топом маркера" - тонком слое темной породы, выделяющемся на фоне остальной горы Шарп. Несмотря на несколько попыток, марсоход не смог пробурить образец из этого жесткого слоя породы.



Следы от воды на склоне горы Шарп / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Однако ученые стремятся исследовать другие места на Марсе, в частности, долину Гедиз Валлис, на дне которой лежит насыпь валунов и обломков, которые, как считают, были занесены туда мокрыми оползнями миллиарды лет назад. Команда марсохода надеется поближе познакомиться с этими доказательствами существования проточной воды.

Мы пролезли сквозь тысячи футов озерных отложений и никогда не видели подобных доказательств – и теперь мы нашли их в месте, которое, как мы ожидали, было сухим,

– сказал Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity.

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Почему это важное открытие

Свидетельство древних водяных рябей в регионе "Маркерной полосы" является лучшим доказательством наличия воды и волн, которые видел марсоход за все время своей миссии. Открытие поможет ученым понять, как Марс эволюционировал со временем и был ли он когда-нибудь способен поддерживать жизнь.

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