Автономне водіння Tesla досі не працює навіть в односторонніх тунелях Boring Company

Система самокерованого водіння Tesla досі не запрацювала в тунелях The Boring Company, виритих під Лас-Вегасом, хоча їхній рух відбувається лише в один бік, а компактні розміри не залишають багато місця для аварій. Компанія роками працює над проєктом, але так і не досягла успіху

Досі без автопілота

Хоча фанати Tesla часто повторюють, що їхня улюблена компанія є лідером у сфері безпілотного водіння, це далеко не так. Причин тому багато, наприклад, той факт, що Ford недавно запустив автопілот 3 рівня, який не вимагає утримання рук на кермі, а Mercedes уже починає тестувати автопілот четвертого рівня.

Але одна з головних причин – це те, що компанія Ілона Маска досі не має комерційно доступного сервісу виклику безпілотних автомобілів, на кшталт Waymo чи Cruise. Послуги цих компаній доступні у деяких містах США, дозволяючи викликати таксі без водія. Ви вказуєте пункт посадки та прибуття у додатку на своєму смартфоні, обираєте бажані налаштування в салоні – наприклад, музику чи температуру – і до вас приїжджає безпілотний автомобіль.

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Шанувальники Tesla стверджують, що якби компанія захотіла, то могла б легко зробити те саме. Але підходи до автономності у цих компаній відрізняюся. Якщо Waymo та Cruise використовують географічну прив'язку до вулиць конкретного міста та картографію, то Tesla зосереджується на автономній системі, яка могла б їздити будь-де і будь-коли, без попередньої прив'язки до місцевості.

Варто нагадати, щоз невідомих причин, але, судячи з того, в якому стані поставляється її FSD і в яку кількість аварій він потрапляє, причина може бути в неготовності цієї системи самокерованого водіння до повноцінної роботи.

Хай там як, але ми бачимо, що компанія таки не може зробити нічого подібного, адже не зробила цього досі навіть на проєкті, який є простішим за ті умови, в яких працюють Waymo та Cruise. Мова, звісно ж, про тунель під Лас-Вегасом у вигляді замкненої петлі, де, за задумом, повинні були їздити автономні машини Tesla, перевозячи відвідувачів до виставкового центру.

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Тунелі

Перший повномасштабний проєкт The Boring Company, який наразі використовується в комерційних цілях, завершили трохи більше ніж за рік, витративши на будівництво 50 мільйонів доларів. Система Boring Company Loop складається з тунелів, у яких електромобілі Tesla рухаються на високій швидкості між станціями, щоб перевозити людей в межах міста.

Boring Company заявила, що працює з Tesla над тим, щоб використовувати її безпілотну систему в цих тунелях, що дозволить не користуватися послугами водіїв і знизити витрати на експлуатацію. Однак, через 2 роки і ще кілька тунелів, приєднаних до Loop, The Boring Company все ще використовує водіїв у тунелях.

Стів Гілл, президент і головний виконавчий директор Las Vegas Convention, розповів, що мета полягає в тому, щоб до кінця року мати "якийсь інструмент допомоги водіям", який буде використовуватися в тунелях:

Сподіваємося, що це почнеться з легкої руки, з використанням інструменту допомоги водієві до кінця цього року,

– каже Гілл.

Це вельми перекликається з постійними заявами Ілона Маска, який з 2014 року кожен рік дає обіцянку, що "до кінця цього року" автопілот буде готовий. Остання така заява прозвучала кілька місяців тому під час розмови Маска з інвесторами, де він сказав, що реліз автопілота очікується до кінця 2024 року, але якщо щось піде не так, то він "буде дуже здивований, якщо цього не станеться до кінця 2025-го".

Наразі працюють лише три станції в конференц-центрі та одна в готелі Resorts World. Очікується, що незабаром відкриється ще одна станція, яка з'єднає мережу з готелем Encore. Загалом, у рамках проєкту Loop під Лас-Вегасом заплановано 93 станції та 68 миль тунелів. А тим часом конкретної дати, коли наступить "повна автономія", досі немає.