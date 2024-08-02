Минуло лише трохи більше місяця з того часу, як Фарлі зробив анонс про майбутній випуск оновленого BlueCruise, як компанія оголошує, що перші машини, зокрема Mustang Mach-E, вже починають отримувати цю функцію. Згодом вона надійде й деяким іншим користувачам через оновлення програмного забезпечення.

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Детальніше про технологію

Технологію вільних рук Ford BlueCruise тепер можна використовувати в 15 європейських країнах після схвалення Європейською комісією. Це відкриває доступ до понад 133 000 кілометрів автомагістралей по всій Європі, так званих "блакитних зон", на яких компанія натренувала свою систему, що дає змогу подорожувати навіть між кількома країнами. Наприклад, клієнт може використовувати BlueCruise, подорожуючи зі Швеції до Італії, подолавши майже 3 000 кілометрів і провівши понад 25 годин за кермом без допомоги рук.

У 2023 році BlueCruise стала першою системою такого типу, яка отримала схвалення після запуску у Великій Британії, ставши першою передовою системою допомоги водієві, що забезпечує справжнє керування автомобілем без допомоги рук на високих швидкостях у Європі.

В Іспанії Ford також став першим автовиробником, який надав клієнтам можливість керувати автомобілем без допомоги рук на шосе.

Але тепер компанія розширює межі доступності блакитних зон за межі Великої Британії, Німеччини та Іспанії.

Ми віримо, що BlueCruise може зробити керування автомобілем легшим та приємнішим, незалежно від того, чи ви перебуваєте в трафіку з зупинками, чи в тривалій подорожі. Нещодавнє рішення дозволить нам запропонувати ще більшій кількості клієнтів доступ до BlueCruise по всій Європі,

– сказала Ешлі Ламбрікс, генеральна менеджерка BlueCruise.

Як це працює

Коли BlueCruise увімкнено, система контролює рульове управління, прискорення, гальмування, позиціонування в смузі руху та безпечну дистанцію до транспортного засобу попереду, відстежуючи дорожню розмітку, знаки швидкості та умови руху, що змінюються, – від швидкості на автомагістралі до повної зупинки в заторі.

Щоб переконатися, що водій не відволікається від дороги, коли його руки відірвані від керма, камера, розташована під панеллю приладів, контролює погляд і положення голови водія, навіть якщо він носить сонцезахисні окуляри.

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Клієнти можуть скористатися 90-денною безкоштовною пробною версією, щоб відчути, як BlueCruise може зробити їхні довгі поїздки або пересування з зупинками й назад більш приємними і менш напруженими. Після пробної версії клієнти можуть активувати річну або місячну підписку, яку вони можуть скасувати або поновити в будь-який час. Щомісячна модель підписки дозволяє легко активувати BlueCruise у час, який відповідає їхнім планам водіння.

Сьогодні BlueCruise працює на понад 420 000 автомобілів Ford та Lincoln по всьому світу. Вони проїхали понад 342 мільйони кілометрів з використанням системи допомоги водієві.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – Suzuki Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.