Як це працює

Патент, поданий ще у 2023 році й опублікований 11 липня 2024 року, описує керовані адаптивні фари. Схожа технологія вже існує, наприклад, у Subaru, чиї фари можуть повертатися у відповідь на рульове управління. Але Ford іде ще далі й дозволяє спрямувати світло туди, куди дивиться водій. Принаймні у теорії.

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Така можливість, вважає компанія, може бути корисна навіть на прямих ділянках дороги, де автомобіль не виїжджає з-за повороту, але водієві може знадобитися тимчасове додаткове освітлення збоку від шляху руху. Це може допомогти висвітлити потенційні перешкоди або бути корисним, коли автомобіль знаходиться в центральній або лівій смузі багатосмугової дороги.

Хоча в світі вже давно існують окремі системи відстеження руху очей і руху голови, вони можуть бути надто чутливими, вловлюючи сторонні рухи та призводячи до зайвих поворотів фар. Системи виявлення об'єктів також можуть бути використані для цієї мети, але вони можуть бути не в змозі ідентифікувати певні об'єкти, такі як дрібні тварини, зазначає Ford у своїй заявці.

Тож Ford пропонує дещо інше. Її рішення полягає в тому, щоб поєднати відстеження погляду та рухів голови, щоб переконатися, що водій дійсно дивиться в заданому напрямку, а не просто безперервно сканує проїжджу частину або рухає головою, не переміщаючи при цьому погляд. Датчики шукатимуть певні сигнали, наприклад, чи дивиться водій через лобове скло на проїжджу частину, і чи повністю повернута голова водія в тому напрямку, куди дивляться його очі, перед тим, як перемкнути фари.



Одне з зображень патенту / Фото Ford

Це означає, що знадобиться ґрунтовне навчання цього алгоритму, який враховуватиме максимально можливу кількість ситуацій на дорозі. Можливо, що компанія навіть застосує штучний інтелект, щоб упевнитися, що функція працює так, як повинна.

Однак не варто забувати, що патенти – це лише ідеї, які компанії займають за собою, щоб їх не використали конкуренти. Сам факт подачі заявки не означає, що ідею обов'язково використають на практиці. Дуже часто патенти так і лишаються на папері, навіть не доходячи до тестування.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!