Как это работает

Патент, подан еще в 2023 году и опубликован 11 июля 2024 года, описывает управляемые адаптивные фары. Похожая технология уже существует, например, у Subaru, чьи фары могут поворачиваться в ответ на рулевое управление. Но Ford идет еще дальше и позволяет направить свет туда, куда смотрит водитель. По крайней мере в теории.

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Такая возможность, считает компания, может быть полезна даже на прямых участках дороги, где автомобиль не выезжает из-за поворота, но водителю может понадобиться временное дополнительное освещение сбоку от пути движения. Это может помочь осветить потенциальные препятствия или быть полезным, когда автомобиль находится в центральной или левой полосе многополосной дороги.

Хотя в мире уже давно существуют отдельные системы отслеживания движения глаз и движения головы, они могут быть слишком чувствительными, улавливая посторонние движения и приводя к излишним поворотам фар. Системы обнаружения объектов также могут быть использованы для этой цели, но они могут быть не в состоянии идентифицировать определенные объекты, такие как мелкие животные, отмечает Ford в своей заявке.

Поэтому Ford предлагает нечто другое. Ее решение заключается в том, чтобы совместить отслеживание взгляда и движений головы, чтобы убедиться, что водитель действительно смотрит в заданном направлении, а не просто непрерывно сканирует проезжую часть или двигает головой, не перемещая при этом взгляд. Датчики будут искать определенные сигналы, например, смотрит ли водитель через лобовое стекло на проезжую часть, и полностью ли повернута голова водителя в том направлении, куда смотрят его глаза, перед тем, как переключить фары.



Одно из изображений патента / Фото Ford

Это означает, что понадобится основательное обучение этого алгоритма, который будет учитывать максимально возможное количество ситуаций на дороге. Возможно, что компания даже применит искусственный интеллект, чтобы удостовериться, что функция работает так, как должна.

Однако не стоит забывать, что патенты – это лишь идеи, которые компании занимают за собой, чтобы их не использовали конкуренты. Сам факт подачи заявки не означает, что идею обязательно используют на практике. Очень часто патенты так и остаются на бумаге, даже не доходя до тестирования.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!