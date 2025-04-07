TikTok отримав нову відстрочку в США, але Китай уже передумав його продавати через тарифи Трампа

Доля TikTok у США знову зависла в повітрі. Президент Дональд Трамп удруге відклав заборону популярної соцмережі, давши їй більше часу на пошук покупця та укладання угоди про продаж. Але Китай більше не хоче цього робити, посилаючись на нещодавно введені мита. Схоже, Пекін збирається використовувати цю карту для скасування тарифів, погрожуючи зірвати угоду, якщо Китай не звільнять від податку.

Трамп дає TikTok ще один шанс

Попри те, що заборона TikTok мала набути чинності ще 19 січня 2025 року, Трамп у перший день свого нового президентства вирішив дати соцмережі 75 днів для пошуку рішення. Цей термін сплив 5 квітня, але ось ми маємо черговий указ про нові 75 днів. За словами президента, це необхідно для завершення угоди з американськими інвесторами, багато з яких претендують на отримання контролю над вкрай популярним і впливовим сервісом, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Amazon та засновник OnlyFans офіційно повідомили владу США про намір купити TikTok

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працювала над угодою про порятунок TikTok і досягла величезного прогресу. Але тепер вона вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів. Саме тому він дає ще 75 днів, протягом яких сервіс не буде заблокований у США.

За повідомленнями ЗМІ, кілька великих американських компаній виявили інтерес до придбання TikTok, серед них Oracle, Amazon і Perplexity. Крім того, у переговори, схоже, залучені відомі особистості, такі як MrBeast і Кевін О'Лірі з Shark Tank.

Китай бореться

Варто зазначити, що ByteDance не виявила жодного інтересу до продажу TikTok або зменшення своєї частки в соціальній мережі, як того вимагає закон про заборону TikTok. Крім того, будь-яка угода має бути схвалена китайським урядом, перш ніж буде остаточно укладена, оскільки вона передбачає продаж не лише коду самого сервісу, а й алгоритму, який у Китаї захищений законом і суворо тримається в таємниці.

Нещодавнє рішення Трампа про введення мита на китайські товари ускладнило ситуацію. Китай уже заявив, що у відповідь запровадить аналогічні тарифи на американські товари, а тепер каже, що не підтримає продаж TikTok у США через загострення торгівельних відносин між країнами.

Китайська влада дала зрозуміти, що не схвалить продаж TikTok, поки питання тарифів не буде вирішене, але Трамп, схоже, теж не хоче здаватися, й підвищив ставку податку для Китаю з початкових 34% до 54%.

Це призвело до гальмування угоди, попри те що кілька американських компаній уже готові купувати.