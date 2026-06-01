Історія померлих науковців отримала розвиток: знайшли тіло вченої, що зникла рік тому

Трагічна розв'язка історії зі зникненням співробітниці секретної лабораторії Лос-Аламос сколихнула громадськість. Майже рік пошуків завершився виявленням останків у гущавині національного лісу. Ця подія знову підняла питання про безпеку людей, які володіють державними таємницями США.

Що відомо про зникнення Мелісси Касіас?

Поліція штату Нью-Мексико офіційно підтвердила ідентифікацію останків 54-річної Мелісси Касіас, яку востаннє бачили живою 26 червня 2025 року. Тіло жінки виявив випадковий турист у районі хребта Макгаффі, що розташований на території Національного лісу Карсон. Місце знахідки розташоване приблизно за 9,6 кілометра від того пункту, де жінку бачили востаннє перед її зникненням, пише видання Daily Mail.

Дивіться також Учені здивовані, бо виверження величезного вулкана допомогло нам очистити повітря

Особливу увагу слідчих привернув той факт, що поруч із тілом знайшли вогнепальну зброю. Наразі правоохоронці намагаються встановити, чи належав цей пістолет самій Касіас, чи комусь іншому. Офіс медичного розслідувача Нью-Мексико ще не визначив точну причину та час смерті.

Ситуацію ускладнює те, що з грудня 2025 року в цій частині лісу регулярно працювали бригади Лісової служби США в межах масштабного проєкту з відновлення територій, проте останки помітили лише зараз.

Як зникали вчені

Мелісса Касіас працювала адміністративним помічником у Лос-Аламоській національній лабораторії (LANL). Цей заклад має всесвітню славу як місце народження Манхеттенського проєкту часів Другої світової війни і до сьогодні залишається провідним центром досліджень ядерної зброї. Саме робота Касіас у такому чутливому місці змусила багатьох експертів запідозрити у її зникненні щось більше, ніж звичайний нещасний випадок.

Справа Мелісси швидко стала частиною ширшого контексту: її зникнення пов'язали з низкою смертей та загадкових випадків, що трапилися з американськими вченими та державними службовцями, які мали доступ до секретної інформації – ядерних досліджень, досліджень НЛО, енергетики, матеріалознавства та інших галузей.

Обставини її останнього дня життя також викликають чимало запитань. Жінка ретельно видалила всі дані зі своїх телефонів, залишила ґаджети та документи вдома в Ранчос-де-Таос і просто пішла в невідомому напрямку.

У секретній лабораторії або просто в лабораторії з високим рівнем допуску вони, по суті, будуть у курсі того, що відбувається. І це не перший випадок, коли метою стає саме адміністративний помічник,

– прокоментував колишній заступник директора ФБР Кріс Свекер.

Він пояснив, що посада Касіас у LANL могла зробити її ціллю для викрадення, оскільки адміністративні працівники часто мають доступ до тих самих секретних файлів, що і їхні безпосередні керівники. Попри ці припущення, родина померлої та приватні детективи висувають іншу версію. Вони стверджують, що незадовго до зникнення жінка втратила доступ до секретної інформації через фінансові проблеми, які виникли у неї та її чоловіка.

Події того фатального ранку виглядали дивно:

Касіас відвезла свого чоловіка Марка, який працює суперінтендантом у тій же лабораторії, на роботу за 112,6 кілометра від їхнього дому.

Після цього вона раптово заявила, що забула електронну перепустку, необхідну для проходження через контрольно-пропускні пункти, а тому має повернутися додому. Однак Марк запевняє, що бачив бейдж у дружини, коли вони виїжджали.

Згодом їхня донька Сієрра бачила матір на своїй роботі: Мелісса завезла дівчині сендвіч і сказала, що планує працювати з дому. Це був останній раз, коли близькі бачили її живою.

Наразі поліція штату продовжує вивчати місце знахідки та намагається відстежити походження знайденої зброї. Слідчі сподіваються, що результати експертизи допоможуть зрозуміти, чи стала вчена жертвою злочину, чи це була трагічна особиста історія, не пов'язана з ядерними секретами держави.

Читайте більше про те, як розвивалася ця історія з самого початку: