Что известно об исчезновении Мелиссы Касиас?

Полиция штата Нью-Мексико официально подтвердила идентификацию останков 54-летней Мелиссы Касиас, которую последний раз видели живой 26 июня 2025 года. Тело женщины обнаружил случайный турист в районе хребта Макгаффи, расположенного на территории Национального леса Карсон. Место находки расположено примерно в 9,6 километрах от того пункта, где женщину видели в последний раз перед ее исчезновением, пишет издание Daily Mail.

Особое внимание следователей привлек тот факт, что рядом с телом нашли огнестрельное оружие. Сейчас правоохранители пытаются установить, принадлежал ли этот пистолет самой Касиас, или кому-то другому. Офис медицинского расследователя Нью-Мексико еще не определил точную причину и время смерти.

Ситуацию осложняет то, что с декабря 2025 года в этой части леса регулярно работали бригады Лесной службы США в рамках масштабного проекта по восстановлению территорий, однако останки заметили только сейчас.

Мелисса Касиас работала административным помощником в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL). Это заведение имеет всемирную славу как место рождения Манхэттенского проекта времен Второй мировой войны и до сих пор остается ведущим центром исследований ядерного оружия. Именно работа Касиас в таком чувствительном месте заставила многих экспертов заподозрить в ее исчезновении нечто большее, чем обычный несчастный случай.

Дело Мелиссы быстро стало частью более широкого контекста: ее исчезновение связали с рядом смертей и загадочных случаев, случившихся с американскими учеными и государственными служащими, которые имели доступ к секретной информации – ядерных исследований, исследований НЛО, энергетики, материаловедения и других отраслей.

Обстоятельства ее последнего дня жизни также вызывают немало вопросов. Женщина тщательно удалила все данные со своих телефонов, оставила гаджеты и документы дома в Ранчос-де-Таос и просто ушла в неизвестном направлении.

В секретной лаборатории или просто в лаборатории с высоким уровнем допуска они, по сути, будут в курсе того, что происходит. И это не первый случай, когда целью становится именно административный помощник,

– прокомментировал бывший заместитель директора ФБР Крис Свекер.

Он объяснил, что должность Касиас в LANL могла сделать ее целью для похищения, поскольку административные работники часто имеют доступ к тем же секретным файлам, что и их непосредственные руководители. Несмотря на эти предположения, семья умершей и частные детективы выдвигают другую версию. Они утверждают, что незадолго до исчезновения женщина потеряла доступ к секретной информации из-за финансовых проблем, которые возникли у нее и ее мужа.

События того рокового утра выглядели странно:

Касиас отвезла своего мужа Марка, который работает суперинтендантом в той же лаборатории, на работу за 112,6 километра от их дома.

После этого она внезапно заявила, что забыла электронный пропуск, необходимый для прохождения через контрольно-пропускные пункты, а потому должна вернуться домой. Однако Марк уверяет, что видел бейдж у жены, когда они выезжали.

Впоследствии их дочь Сиерра видела мать на своей работе: Мелисса завезла девушке сэндвич и сказала, что планирует работать из дома. Это был последний раз, когда близкие видели ее живой.

Сейчас полиция штата продолжает изучать место находки и пытается отследить происхождение найденного оружия. Следователи надеются, что результаты экспертизы помогут понять, стала ли ученая жертвой преступления, или это была трагическая личная история, не связанная с ядерными секретами государства.

