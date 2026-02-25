5 найпопулярніших смартфонів лютого 2026 року – вибір користувачів

Питання вибору смартфона – завжди не просте. Якщо зараз ви шукаєте надійний пристрій, можна піти двома шляхами: обрати щось з найновішого, що недавно вийшло, або ж покластися на досвід інших. У лютому 2026 року користувачі активно тестували та обирали смартфони різних брендів і цінових категорій, що дозволяє зрозуміти, які смартфони обирали найчастіше.

Редакція 24 Каналу підготувала рейтинг смартфонів, які протягом лютого 2026 року мали найбільший показник популярності серед покупців. До списку увійшли як флагманські моделі Samsung і OnePlus так і доступніші пристрої з різними можливостями, автономністю та рівнем продуктивності.

Як ми визначали популярність? Рейтинг популярності базується на загальній кількості результатів тестів проведених користувачами в різних бенчмарках, поданих за останні 30 днів та відібрані за допомогою порталу Benchmarks.

OnePlus 13 – майже найкращий

У лютому 2026 року OnePlus 13 залишається в числі найпопулярніших Android-смартфонів завдяки поєднанню топового заліза, вражаючого дисплея та потужної батареї – без компромісів у ключових аспектах користувацького досвіду.



OnePlus 13 / Фото CNET

Технічні характеристики OnePlus 13

OnePlus 13 оснащений флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite та графічним прискорювачем Adreno 830, що гарантує максимально швидку обробку ігор, програм із великим навантаженням і багатозадачність.

Модель доступна в конфігураціях з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ, 512 ГБ або навіть 1 ТБ сховища типу UFS 4.0 – що відповідає найвищим вимогам продуктивності в 2025 – 2026 роках.

Підтримуються сучасні бездротові стандарти Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 з широким набором аудіокодеків та NFC для мобільних платежів.

Дисплей

Екран – один із найсильніших козирів моделі. Це 6,82-дюймовий LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168×1440 (QHD+), що забезпечує щільність ≈510 ppi та відмінну деталізацію. Підтримка адаптивної частоти 1 – 120 Гц робить анімації неймовірно плавними, а технології Dolby Vision, HDR10+ забезпечують кінематографічні кольори і контраст.

Пікова яскравість до 4500 ніт робить екран читабельним навіть під прямими сонячними променями, а захисне керамічне покриття та стандарти IP68/IP69 додають надійності в повсякденному використанні.

Камера

OnePlus 13 має три 50-МП сенсори основної камери – ширококутний, телефото з 3X оптичним зумом та ультраширокий – які разом справляються з більшістю завдань повсякденної зйомки незалежно від сцени. Фронтальна камера 32 МП чудово підходить для селфі та відеодзвінків.

Камери добре тримають баланс між деталізацією, динамічним діапазоном та управлінням шумом, а завдяки Dolby Vision відео виходить яскравим і реалістичним.

Батарея та зарядження

Ємність 6000 мА·год забезпечує автономність протягом усього дня при активному використанні (соцмережі, стрімінг, зйомка). Підтримка 100 Вт дротової, 50 Вт бездротової та навіть реверсивної бездротової зарядки дозволяє швидко поповнити запас енергії та ділитися ним з іншими пристроями.

Операційна система та інтерфейс

OnePlus 13 працює під управлінням Android 15 з фірмовою оболонкою OxygenOS, що пропонує чистий та швидкий інтерфейс із корисними функціями для продуктивності та персоналізації.

Продуктивність і користувацький досвід

У щоденних операціях флагман демонструє блискавичну швидкість, гладку анімацію та стабільну роботу без підгальмовувань навіть у важких іграх або при багатозадачності. За потреби система динамічно "розширює" пам'ять, що підсилює відчуття миттєвої реакції пристрою, розповідає 9to5google.

Деякі користувачі на Reddit відзначають нюанси з роботою сповіщень або інтерфейсом екрана блокування, але це не критично для більшості. Загалом же власники більш ніж задоволені своїми смартфонами.

Фактично OnePlus 13 – це один із найсильніших Android-флагманів свого покоління. Усе це робить його привабливим вибором для широкого кола користувачів, від вимогливих геймерів до тих, хто просто хоче "майже ідеальний" смартфон 2025 – 2026 року і "щоб це був не iPhone чи Samsung".

OnePlus Ace 5 – збалансований вибір

OnePlus Ace 5 – один із найцікавіших Android-смартфонів 2025 – 2026 року, який поєднує флагманський потенціал із реалістичною ціною. Саме це і робить його бажаним серед користувачів, які хочуть максимум продуктивності за розумні гроші.



OnePlus Ace 5 / Фото OnePlus

Технічні характеристики OnePlus Ace 5

Смартфон працює на базі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – одного з найпотужніших мобільних чипсетів у своїй ніші, побудованому по 4-нм техпроцесу з восьмиядерною CPU та графікою Adreno 750. Завдяки такому поєднанню заліза користувач отримує плавну роботу ігор, важких застосунків та виконання кількох завдань одночасно.

Пам’ять представлена у варіантах до 16 ГБ оперативної LPDDR5X та до 1 ТБ накопичувача UFS 4.0, що дає достатній запас для зберігання файлів і програм.

Серед підтримуваних стандартів: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і NFC для безконтактних платежів – усе, що очікується від сучасного смартфона.

Дисплей

Серцем візуального досвіду є 6,78-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1264×2780 пікселів (≈450 ppi) і частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує чітке та плавне відтворення контенту. Підтримка HDR10+ і Dolby Vision підсилює якість відео, а пік яскравості до 1600 ніт робить контент легким для сприйняття навіть в дуже погожий та сонячний день.

Камера

Основна камера складається з трьох сенсорів: 50 МП головний, 8 МП ультраширокий та 2 МП макро, а фронтальна – 16 МП, що разом дають хороші результати для щоденного фотозйомки та відео.

У відгуках на NotebookCheck зазначають, що камера демонструє гарну деталізацію та широкі можливості за різних умов, хоча вона ближча до сильного середнього рівня, ніж до топових флагманських модулів.

Батарея та заряджання

Ємність батареї – 6415 мА·год, що забезпечує повсякденну автономність навіть при активному використанні. Смартфон підтримує 80 Вт швидку зарядку, яка дозволяє швидко відновити запас енергії, хоча бездротової зарядки тут немає.

Операційна система та інтерфейс

OnePlus Ace 5 постачається з Android 15 під фірмовою оболонкою ColorOS 15 (інтерфейс і поведінка можуть варіюватись залежно від регіону), що гарантує сучасний і функціональний досвід користувача.

Продуктивність і користувацький досвід

За оцінками, смартфон показує доволі високу продуктивність у щоденних завданнях і іграх, що робить його чудовим вибором для вимогливих користувачів середнього класу: потужні ігри працюють плавно, а багатозадачність не викликає затримок.

У підсумку OnePlus Ace 5 – дуже збалансований Android-смартфон, який пропонує флагманську продуктивність Snapdragon 8 Gen 3, великий і яскравий дисплей, солідну батарею та сучасний набір функцій за привабливою ціною. Йому сміливо можна присвоїти звання "Розумний вибір 2026".

Samsung Galaxy S25 Ultra – король Android

У лютому 2026-го Samsung Galaxy S25 Ultra продовжує бути еталоном преміального Android-смартфона: збалансований у кожному аспекті, він поєднав у собі потужність, передові камери, великий дисплей і продуманий софт з ШІ-функціями, що робить його одним із найпопулярніших флагманів серед користувачів за підсумками тестів і оглядів.

До речі, вже 25 лютого Samsung презентує свої нові смартфони Galaxy S26. Galaxy Unpacked 2026 стартує о 20:00 за київським часом.



Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Samsung

Технічні характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra

Девайс оснащений флагманським Qualcomm Snapdragon 8 Elite (у версії "for Galaxy") – однією з найшвидших мобільних платформ Android-ринку (з потужною CPU та GPU), що забезпечує блискавичну роботу у вимогливих іграх, відеообробці та ШІ-задачах.

Пам'ять представлена в конфігураціях до 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ швидкого сховища UFS 4.0, що вистачає навіть для найбільш "важких" сценаріїв.

Підтримуються сучасні бездротові стандарти Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та NFC, а також 5G-зв'язок.

Дисплей

S25 Ultra має величезний 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей із роздільною здатністю 3120×1440 (QHD+), щільністю ≈498 ppi та частотою оновлення 1 – 120 Гц. Така панель гарантує не тільки виняткову чіткість і плавність анімації, а й неймовірно яскраве зображення з підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю до ≈2600 ніт.

Корпус виготовлений із титану, дисплей захищений посиленим склом Corning Gorilla Armor 2, а захист за стандартом IP68 гарантує стійкість до пилу та води.

Камера

Система камер S25 Ultra – одна з найсильніших у смартфонах: чотири модулі задньої камери включають:

200 МП головний сенсор з OIS,

50 МП ультраширокий,

10 МП телефото (3X оптичний зум),

50 МП перископний телефото (5× оптичний зум).

Фронтальна камера – 12 МП для селфі та відеодзвінків.

Така комбінація сенсорів дозволяє робити детальні знімки за будь-яких умов освітлення, записувати відео у 8K HDR, а також ефективно працювати з портретами, нічною зйомкою та масштабуванням без втрати якості.

Батарея та заряджання

Ємність батареї становить 5000 мА·год, що забезпечує день активного використання (до ≈31 год перегляду відео), однак слід розглянути варіант купівлі павербанка.

Підтримуються 45 Вт дротова зарядка, 25 Вт бездротова зарядка та зворотна бездротова зарядка. Деякі тести показують, що автономність S25 Ultra стабільна, але не рекордна в абсолютних цифрах – у реальному використанні можна отримати приблизно 6+ год активного екрану, що для топового флагмана виглядає повністю конкурентно, пояснює PhoneArena.

Операційна система та інтерфейс

Смартфон працює під управлінням Android 15 із фірмовою оболонкою One UI 7, яка приносить розширені функції Galaxy AI – від персонального помічника до інтелектуальних інструментів для фото, повідомлень та продуктивності.

Продуктивність і користувацький досвід

Samsung Galaxy S25 Ultra демонструє найвищу продуктивність серед Android-пристроїв: плавну роботу без підгальмовувань у важких іграх, швидку обробку відео та фото, стабільну багатозадачність. AI-функції також помітно підсилюють досвід користувача, роблячи інтерфейс розумнішим та адаптивнішим.

За підсумками незалежних оглядів і рейтингів, саме цей смартфон нерідко називають найкращим преміальним Android-флагманом свого покоління – чудовим балансом заліза й софту без серйозних компромісів.

OnePlus Ace 6 – потужний середнячок

Ми знову повертаємося до OnePlus і це вже третій смартфон у нашому рейтингу. Що поробиш, якщо користувачам справді подобається цей бренд, якщо вірити кількості тестів на бенчмарках.

Родзинкою пристрою є, ймовірно, видатна автономність у поєднанні з великим дисплеєм – саме ті критерії, що шукають користувачі, які цінують продуктивність і тривалу роботу в режимі коли розетка буде доступною лише вдома.



OnePlus Ace 6 / Фото OnePlus

Технічні характеристики OnePlus Ace 6

Конкретна модель отримала потужний Qualcomm Snapdragon 8 Elite із графічним прискорювачем Adreno 830, що в більшості випадків забезпечує більш ніж прийнятні показники продуктивності у вимогливих задачах та сучасних іграх.

Смартфон доступний у конфігураціях з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ сховища UFS 4.1.

З сучасними стандартами зв'язку тут також все чудово – підтримуються 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також NFC для безконтактних платежів.

Дисплей

Перед користувачами, які обирають OnePlus Ace 6 постає великий 6,83-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2800×1272 пікселів (≈450 ppi) і частотою оновлення 165 Гц, яка робить анімації й геймінг надзвичайно плавними.

Екран підтримує HDR10+, широке колірне охоплення і максимальну яскравість до ≈1800 ніт, що забезпечує комфортний перегляд у яскравому світлі.

Камера

OnePlus Ace 6 має дві задні камери: 50 МП основна і 8 МП ультраширока, а фронтальна камера – 16 МП, що забезпечує якісні селфі та відеозв'язок.

Цей набір добре справляється з повсякденними фото й відео, включно з 4K-записом, а стабілізація допомагає уникати тремтіння при рухах.

Батарея та заряджання

Однією з головних фішок Ace 6 є акумулятор ємністю 7800 мА·год, що значно перевищує середній показник у смартфонах і забезпечує над­довгу автономність: частіше за все ця модель може працювати більше доби без підзарядки навіть при активному використанні.

Операційна система та інтерфейс

OnePlus Ace 6 працює під управлінням Android 16 із фірмовою оболонкою ColorOS, що забезпечує користувачу доступ до сучасних функцій, оптимізації та широких можливостей кастомізації.

Продуктивність і користувацький досвід

Завдяки Snapdragon 8 Elite та великому об'єму пам'яті модель демонструє відмінну продуктивність убільшості повсякденних завдань: від ігор до обробки відео. Оглядачі Phandroid відзначають також ефективну систему охолодження, яка підтримує стабільну продуктивність під навантаженням.

Недоліки теж присутні. Для частини потенційних власників може бути критичним відсутність телеоб'єктива та бездротової зарядки, але загалом це малозначні компроміси у своїй ціновій категорії.

У підсумку ж OnePlus Ace 6 залишається чудовим вибором і одним із найцікавіших пристроїв лютого 2026 року з суттєвою перевагою в автономності при збереженні достатніх (для більшості користувачів) показників продуктивності.

Samsung Galaxy M55 5G – зважений вибір фанатів бренду

Samsung залишається дуже популярним брендом серед власників Android-смартфонів і якщо говорити про збалансований пристрій цієї марки, то Galaxy M55 5G – це те, що вам потрібно.

Це підтверджують і бенчмарки – девайс досі найпопулярніший серед "середніх" смартфонів Samsung у 2025 – 2026 роках, який поєднує яскравий великий дисплей, солідну продуктивність і помірну ціну.



Samsung Galaxy M55 5G / Фото Samsung

Технічні характеристики Galaxy M55 5G

Пристрій зібраний на базі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – енергоефективної 4-нм платформи з восьмиядерною CPU і графікою Adreno. Це все ще видає впевнену продуктивність у щоденних задачах, мультимедіа та іграх середнього рівня.

Смартфон доступний у конфігураціях з 8 ГБ або навіть 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ сховища, з можливістю розширення через microSD – важлива перевага для тих, хто носить із собою багато фото та відео.

Попри статус смартфона "середнього рівня" ґаджет підтримує 5G, Wi-Fi, Bluetooth v5.2 і NFC, що робить M55 сучасним і універсальним у зв’язку.

Дисплей

Екран Galaxy M55 – це 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus з роздільною здатністю 2400×1080 (FHD+) та частотою оновлення 120 Гц, що видає чітке та плавне зображення. Яскравість до ≈1000 ніт робить дисплей добре видимим навіть при яскравому світлі. Тонкі рамки й враження "занурення" додають преміального відчуття навіть у середньоціновому сегменті.

Камера

Samsung Galaxy M55 5G має потрійну камеру:

50 МП головний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) – для чітких фото;

8 МП ультраширокий об'єктив – для широкоформатних кадрів;

2 МП макро – для близьких зйомок.

Особливістю цієї моделі є 50 МП фронтальна камера – рідкість навіть у дорожчих моделях, що робить її чудовим варіантом для селфі.

Камери забезпечують повсякденні фото та 4K-відео, хоча в складних умовах освітлення деталізація може бути середньою – характерно для сегмента середнього класу.

Батарея та заряджання

Батарея ємністю 5000 мА·год забезпечує добу автономної роботи при помірному використанні. Швише за все вам знадобиться невеликий павербанк для випадків, коли розетка буде недоступною протягом дня.

Водночас підтримка 45 Вт швидкої зарядки Super Fast Charging 2.0 дозволяє швидко поповнити заряд і повернутися до роботи, тож краще мати дві зарядки: для дому і в офісі.

Операційна система та інтерфейс

Пристрій працює на Android 14 з інтуїтивно зрозумілою оболонкою One UI 6.1, яку Samsung активно оновлює (4 роки оновлень ОС та 5 років безпеки), що гарантує сучасні функції, стабільність та підтримку нових можливостей протягом кількох років.

Важливо! Galaxy M55 5G вийшов наприкінці у 2024 року тож у вас все ще є в запасі кілька років оновлень та підтримки.

Продуктивність і користувацький досвід

У повсякденних задачах Galaxy M55 5G забезпечує плавну роботу без ривків, швидкий запуск додатків та стабільну багатозадачність, стверджують оглядачі Gadgets360. Snapdragon 7 Gen 1 – це чип для середнього класу, але він показує себе добре навіть у деяких сучасних іграх при середніх налаштуваннях графіки.

Деякі користувачі на Reddit скаржилися на нагрівання пристрою під час тривалих ігрових сесій або важких завдань, але це характерно для чипсетів цього класу і не є критичним для повсякденного використання. Просто вам слід пам'ятати, що цей смартфон краще не перенавантажувати.

І хоч Galaxy M55 5G не новий смартфон – це все ще один з найцікавіших пристроїв "середнього класу" з активною підтримкою і характеристиками з твердою оцінкою "добре". Такий смартфон чудово підійде тим, хто шукає баланс між можливостями та вартістю, при цьому не відмовляючись від ключових сучасних функцій.