SpaceX вивели на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений українськими науковцями

Успішний запуск українського супутника PolyITAN-HP-30 відбувся у вівторок, о 16:56 за київським часом. Апарат відправила у космос американська ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Як повідомляє 24 Канал, запуск пройшов за планом. В рамках місії Transporter-6 на орбіту землі було виведено 114 супутників, серед яких і два українських сателіти.

Не пропустіть Прощавай 3G: кінець технології, що відкрила еру смартфонів

Які українські супутники відправили у космос

Перший апарат – кубсат PolyITAN-HP-30 , призначений для тестування роботи теплообмінних трубок. Його створили на честь 30 річниці Незалежності України.

, призначений для тестування роботи теплообмінних трубок. Його створили на честь 30 річниці Незалежності України. Другий апарат – EOS SAT-1. Це сателіт української компанії EOS DA, він став першим супутником сузір'я EOS SAT. Це перше у світі угрупування супутників для спостереження за сільськогосподарськими угіддями.

Про другий ми писали раніше. Цей супутник цікавий тим, що він є першим супутником першого у світі угрупування апаратів EOS SAT для зондування виключно сільськогосподарських угідь.

Що відомо про супутник PolyITAN-HP-30

Детальніше про український супутник розповів студент кафедри космічної інженерії Київського політехнічного інституту Боровик Богдан:

Супутник PolyITAN-HP-30 розробила група науковців і студентів кількох факультетів КПІ під керівництвом Бориса Рассамакіна. Це уже третій супутник команди, що вийшов на низьку навколоземну орбіту. PolyITAN-2-SAU уже виконав своє завдання і згорів у атмосфері, а PolyITAN-1 і досі перебуває в космічному просторі.

Боровик Богдан Київський політехнічний інститут, Інститут аерокосмічних технологій, студент кафедри космічної інженерії PolyITAN-HP-30 – це супутник формату 2U CubeSat. Це досить невеликий космічний апарат, розміром 20х10х10 сантиметрів, але при цьому він обладнаний усім необхідним для отримання електроенергії, підтримки зв'язку з КПІ, керування орієнтацією і виконання свого наукового експерименту. Основною ціллю супутника є дослідження характеристик теплової труби в невагомості.



Супутник PolyITAN-HP-30 / Фото КПІ

Читайте на сайті Її бачили ще неандертальці: прадавня комета летить до Землі і її можна буде побачити у січні

Теплова труба – це частина системи регуляції температури, що необхідна космічним апаратам у вакуумі для відведення залишкового тепла в космос. Оскільки всередині неї рухається рідкий і газоподібний теплоносій, то на супутниках в умовах мікрогравітації система працюватиме не так, як в лабораторіях на Землі.

PolyITAN-HP-30 виступить невеличкою лабораторією на орбіті, в якій можна буде дослідити роботу теплової труби в умовах, для яких вона призначена. Це допоможе в майбутньому краще і ефективніше виготовляти теплові труби для нових космічних апаратів.

На момент написання матеріалу супутник успішно відстикувався від другого ступеня ракети Falcon 9 і буде виведений на свою орбіту.