Великий збій Cloudflare: не працювала половина інтернету, зокрема найпопулярніші сервіси

У вівторок, 18 листопада, велика частина інтернету перестала працювати через масштабний збій на стороні сервісу Cloudflare, який надає послуги мережевої безпеки та оптимізації роботи вебсайтів. Компанія, через яку проходить значна частина світового трафіку, не могла відповісти на запити сайтів.

Яка ситуація станом на 17:10?

На момент оновлення матеріалу о 17:10 Cloudflare повідомляє, що проблему повністю вирішено. Деякі клієнти можуть все ще мати проблеми зі входом у панель керування Cloudflare або її використанням, але для звичайних користувачів усе працює у звичайному режимі, пише 24 Канал.

Дивіться також Джек Дорсі хоче відродити Vine, тому він фінансує новий застосунок diVine

Виправлення було впроваджено, і ми вважаємо, що інцидент вирішено. Ми продовжуємо стежити за помилками, щоб забезпечити повернення всіх служб до нормального режиму роботи,

– зазначили на сторінці компанії.

Зазначимо, що Cloudflare так і не пояснила, в чому саме була причина збою.

Попередня версія матеріалу подана далі без змін.

Що відбувається?

Суть Cloudflare полягає в тому, що він працює як посередник між сайтом та його відвідувачами, прискорюючи завантаження сторінок за допомогою глобальної мережі серверів (CDN), захищаючи від DDoS-атак і шкідливого трафіку, а також надаючи інші інструменти для безпеки та керування. Таким чином, коли трафік не може пройти через сервери Cloudflare, він не може потрапити до користувача.

За даними Downdetector, наразі недоступна величезна кількість різноманітних інформаційних сайтів, на кшталт новин та розважальних ресурсів, проблеми з завантаженням контенту спостерігаються на X та Spotify, недоступний ChatGPT, численні онлайн-ігри, як-от League of Legends і Roblox, не працює Epic Games Store, Paypal, Canva, американські мобільні оператори, додатки для знайомств та багато інших сервісів і послуг по всьому світу, зокрема й в Україні.

Компанія поки що не назвала причину збою, але на своєму сайті Cloudflare пише, що вона знає про проблему, яка потенційно впливає на кількох клієнтів, та розслідує її. Наразі поширені помилки "500", а також спостерігають збої в роботі панелі інструментів Cloudflare та API. Подальші деталі обіцяють надати щойно з’явиться більше інформації.

Проблема погіршується ще й тим, що наразі компанія має проблему з доступністю порталу підтримки, куди користувачі могли б звернутися по допомогу. Як повідомили на тому ж сайті компанії, "постачальник порталу підтримки наразі має проблеми, тому клієнти можуть зіткнутися з помилками під час перегляду або відповіді на запити підтримки".

Що залежить від Cloudflare?

Основні функції Cloudflare такі:

Прискорення завантаження. Технологія мережі доставки контенту (CDN) кешує статичні файли (зображення, стилі) на серверах по всьому світу, що дозволяє відвідувачам завантажувати їх з найближчого сервера, значно скорочуючи час завантаження.

Захист від атак. Фільтрує шкідливий трафік та захищає сайт від DDoS-атак, приховуючи реальну IP-адресу сервера.

Безпека через HTTPS. Дозволяє легко отримати та встановити SSL-сертифікат для шифрування з'єднання між користувачем і сервером.

Керування DNS. Надає зручний інтерфейс для керування DNS-записами вашого домену.

Аналіз трафіку. Допомагає аналізувати, хто відвідує сайт, та блокувати підозрілі IP-адреси.

Усе це – важливі елементи роботи кожного сайту у світі. Проблема в тому, що більшість із них обрали для цих послуг саме Cloudflare, що призвело до певної централізації. Тепер, коли ресурси компанії виходять із ладу, більша частина інтернету просто "лягає" слідом.