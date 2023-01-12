З'явився запис великої аварії, спровокованої Tesla – на відео ймовірна причина ДТП

24 листопада 2022 року у США автомобіль Tesla на мосту між Сан-Франциско і Оклендом спровокував аварію за участю восьми машин. Зі звіту поліції було не зрозуміло, що сталося, але тепер з'явилося відео, яке за всіма ознаками вказує на черговий випадок так званого "фантомного гальмування" Tesla, коли машина раптово зупиняється без видимих причин.

На кадрах видно, як автомобіль Tesla зупинився під час руху на своїй смузі в тунелі, хоча жодних перешкод перед ним не було. Автомобілі, що їхали слідом, не встигли загальмувати, щоб запобігти зіткненням, і кілька людей дістали незначні травми.

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Якби швидкість руху була вищою, жертв було б не уникнути, але в цьому випадку все обійшлося, хоча проблема залишилася.

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Автопілот Tesla

Ілон Маск прагне домогтися дозволу, щоб водіям з працюючим автопілотом дозволили прибирати руки з керма. Сьогодні інструкції вимагають від водія бути напоготові з увімкненим автопілотом і в разі небезпечних ситуацій миттєво брати керування на себе, для чого руки мають бути постійно на кермі.

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За словами водія Tesla, під час інциденту на мосту функція FSD (Full Self-Driving) була активована. Але він не пояснив або це не потрапило в публічний простір, чому не взяв керування на себе, коли стало зрозуміло, що щось пішло не так.