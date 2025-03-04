"У нас місячний пил на чоботях!": історичне відео посадки Blue Ghost на Місяць

Компанія Firefly Aerospace опублікувала відеозапис посадки свого космічного апарата на Місяць, який раніше успішно здійснив м'яку посадку. Кадри демонструють, як зонд ретельно шукає оптимальне місце для спуску, уникаючи потенційно небезпечних ділянок поверхні.

На відео видно, як апарат обережно маневрує, аналізуючи рельєф. Знайшовши відповідну зону, він починає поступово знижуватися, виконуючи контрольовану посадку, повідомляє 24 Канал.

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У момент торкання поверхні підіймається хмара місячного пилу, яка повільно осідає, відкриваючи вид на ландшафт супутника та Землю. Камера фіксує тінь і обриси самого апарата на поверхні Місяця.

Blue Ghost сідає на Місяць – дивіться відео

Ця місія стала черговим важливим досягненням Firefly Aerospace, яка продовжує брати активну участь у дослідженні та освоєнні космосу.

Апарат вже розпочав свої наукові експерименти. На його борту 10 приладів NASA для дослідження поверхні Місяця. Він працюватиме на супутнику до закінчення місячного дня, оскільки живиться від сонячної енергії.

Варто нагадати, що Blue Ghost – перший в історії місячний модуль приватної компанії, який здійснив повноцінну успішну посадку апарата на супутник Землі. Минулого року такою компанією могла стати Intuitive Machines, однак їхній апарат "Одіссей" перекинувся на бік під час посадки.

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До речі, найближчими днями компанія друге намагатиметься висадити апарат на поверхню Місяця. Ще ж і надто, він був запущений у космос разом з Blue Ghost ракетою SpaceX Falcon 9. "Афіна" (таку назву має зонд) здійснюватиме посадку 6 березня і якщо все піде за планом, то зонд пропрацює на супутнику 10 днів після посадки.