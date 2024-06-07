Як підготуватися до перебоїв в роботі мобільного зв'язку через відключення електроенергії

Ми значною мірою залежимо від мобільного зв'язку, а перебої в роботі мобільних мереж, наприклад під час відключень світла, можуть створювати значні проблеми. Як підготуватися до можливих проблем та відсутності мобільного зв'язку розповідаємо далі.

У цьому матеріалі Техно 24 підготував низку порад, які допоможуть вам розпізнати можливі проблеми з мережею та заздалегідь підготуватися до можливих відключень. Це варто знати, адже часто саме мобільний зв'язок є єдиним шлюзом для спілкування.

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Причини та ознаки відсутності зв'язку

Щоб бути готовим, важливо розпізнати фактори, які можуть призвести до перебоїв у роботі мобільної мережі. Це можуть бути стихійні лиха, перебої в електропостачанні, пошкодження обладнання, перевантаження мережі, кібератаки або проблеми з технічним обслуговуванням.

Ознаками перебоїв можуть бути наступні:

повільна або переривчаста передача даних,

скидання дзвінків,

недоотримані SMS, або повідомлення про помилки.

Підтвердити перебої в роботі мережі можна відвідавши надійні джерела інформації – соцмережі оператора, сайти новин та надійні телеграм-канали, коментарі та обговорення у соцмережах.

Резервні джерела зв'язку

Створення резервного плану – це другий крок, щоб впоратися з перебоями в роботі мобільної мережі. Визначте альтернативні канали зв'язку, такі як інтернет, спеціальні застосунки та sim-картки інших операторів, месенджери та сервіси для дзвінків.

Однак у випадку блекауту, як це було зимою 2022 року, відсутність електрики призводила до перебоїв у мережах різних операторів, тож варто подбати й про цілком альтернативні засоби зв'язку.

Це може бути енергонезалежний інтернет, підключити який зараз не є проблемою. Крім того, варто інвестувати у павербанки та мобільні зарядні станції, які здатні забезпечити енергією роутери та іншу важливу техніку для роботи інтернету.

Тож у підсумку краще запастися:

запасними sim-картками інших операторів,

попередньо встановленими месенджерами та застосунками для зв'язку,

енергонезалежним оптичним інтернетом,

альтернативними джерелами живлення,

автономним інтернетом Starlink.

Як залишатися в курсі подій, коли немає мережі

Залишатися в курсі подій дуже важливо під час відсутності зв'язку та відключення електроенергії, тож слід подбати про те, щоб ви мали доступ до надійного каналу інформації. Звісно найкращим таким каналом є інтернет, однак слід подбати про доступ до радіо.

Це допоможе вам слідкувати за новинами, сповіщеннями про повітряну тривогу та регіональними повідомленнями, тож купівля хоча б недорогого, а краще надійного радіоприймача є обов'язковим кроком.

Якщо ви забезпечили собі доступ до інтернету, подбайте про те, щоб ви стежили за офіційними інформаційними каналами у соцмережах або іншими офіційними джерелами. Це допоможе дізнаватися про причини, тривалість та наслідки відключень.

Перелік корисних застосунків

Краще встановити кілька застосунків на смартфон для спілкування офлайн. Вони можуть стати у пригоді в будь-який момент.

Bridgefy: Цей автономний месенджер який працює на базі технології Bluetooth. Він здатен забезпечити зв'язок на відстані до 100 метрів.

Цей автономний месенджер який працює на базі технології Bluetooth. Він здатен забезпечити зв'язок на відстані до 100 метрів. Briar: Як і Bridgefy, Brair ще одна безкоштовна програма без перевірки номера телефону для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Вам просто потрібно ввести своє ім'я, встановити пароль, і ви можете надсилати текстові повідомлення без підключення до інтернету або стільникового зв'язку.

Як і Bridgefy, Brair ще одна безкоштовна програма без перевірки номера телефону для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Вам просто потрібно ввести своє ім'я, встановити пароль, і ви можете надсилати текстові повідомлення без підключення до інтернету або стільникового зв'язку. Rumble: Безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом. Rumble позиціонує себе як повністю автономний додаток для мікроблогінгу. Після встановлення з'єднання через WiFi або Bluetooth, Rumble дозволяє користувачам вільно спілкуватися та обмінюватися зображеннями без використання стільникової мережі.

Безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом. Rumble позиціонує себе як повністю автономний додаток для мікроблогінгу. Після встановлення з'єднання через WiFi або Bluetooth, Rumble дозволяє користувачам вільно спілкуватися та обмінюватися зображеннями без використання стільникової мережі. Vojer: Програма дає змогу спілкуватися без доступу до інтернету та відправляти зашифровані повідомлення та фото. Під час налаштування не потрібно надавати додаткових дозволів окрім доступу до Wi-Fi, Bluetooth, мікрофона та галереї.

Подбайте про те, щоб смартфон був заряджений

Перебої та відсутність мобільної мережі мають наслідки на роботу смартфона, що проявляється у швидкому виснаженні акумулятора, тож слід оптимізувати продуктивність пристрою. Рекомендуємо перевести смартфон в режим економії енергії та увімкнути профіль "у літаку", який повністю вимикає радіомодуль.

Також варто зменшити яскравість екрана, а у випадку з перебоями в роботі мережі спробувати перемкнутися на мережі 2G чи 3G у налаштуванні мобільної мережі вашого смартфона.

Підготуйте рідних

Подбавши про себе, рекомендуємо також підготувати й рідних. Поділіться з ними корисними матеріалами та порадами, які допоможуть їм залишатися стійкішими. Допоможіть їм, якщо вони самі не зможуть впоратися з підготовкою, особливо це стосується літніх людей.

Впевніться, щоб у них було альтернативне джерело зв'язку. Підключення лінії фіксованого телефонного зв'язку буде чудовою ідеєю. Крім того, слід подумати і про додатковий телефон з іншою sim-карткою для зв'язку.

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Дотримуючись цих кроків, ви зможете підвищити свою готовність і пом'якшити наслідки перебоїв у роботі мобільних мереж та електропостачання. Якщо ви будете готовими до таких ситуацій, як блекаути та втрата зв'язку, ви залишатиметеся стійкими та морально спокійними.