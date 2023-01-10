Ілон Маск розповів коли нарешті відбудеться перший орбітальний політ корабля Starship

SpaceX не вдалося виконати запланований на грудень перший орбітальний політ космічного корабля наступного покоління Starship. Але гендиректор компанії Ілон Маск не втрачає надії зробити це найближчим часом.

Нагадаємо, що космічний корабель Starhip розробляється для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс. Маск напередодні заявив, що запуск корабля на орбіту може відбутися вже в лютому-березні.

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У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску в березні видається вельми вірогідною,

– повідомив глава SpaceX у своєму твітері.

Як пройде запуск Starship

Запуск прототипу корабля Ship 24 (S24) буде здійснено з пускового майданчика космодрому Starbase в Техасі. Він зробить один оберт навколо Землі, а потім здійснить посадку в Тихому океані біля одного з Гавайських островів Кауаї. Зі свого боку ракета-носій здійснить посадку на автономну морську платформу в Мексиканській затоці біля узбережжя Техасу.

Орбітальний політ Ship 24 неодноразово відкладався, в основному, через проблеми з отриманням ліцензії на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Зокрема, на екологічну експертизу пішло кілька місяців, унаслідок чого управління дозволило виконання місії, але зажадало від SpaceX внести цілу низку змін на стартовому майданчику.



Транспортна система Starship на майданчику / Фото SpaceX

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Конструкція системи Starship

Космічна транспортна система багаторазового використання SpaceX Starship охоплює сам космічний корабель Starship довжиною 50 метрів, а також 70-метрову надважку ракету-носій Super Heavy, яка повинна буде вивести його на навколоземну орбіту.