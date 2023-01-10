Напомним, что космический корабль Starhip разрабатывается для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Маск накануне заявил, что запуск корабля на орбиту может состояться уже в феврале-марте.
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У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте кажется весьма вероятной,
– сообщил глава SpaceX в своем твиттере.
Как пройдет запуск Starship
Запуск прототипа корабля Ship 24 (S24) будет произведен с пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе. Он совершит один оборот вокруг Земли, а затем совершит посадку в Тихом океане возле одного из Гавайских островов Кауаи. Со своей стороны ракета-носитель совершит посадку на автономную морскую платформу в Мексиканском заливе у побережья Техаса.
Орбитальный полет Ship 24 неоднократно откладывался в основном из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. В частности, на экологическую экспертизу ушло несколько месяцев, в результате чего управление разрешило выполнение миссии, но потребовало от SpaceX внести целый ряд изменений на стартовой площадке.
Транспортная система Starship на площадке / Фото SpaceX
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Конструкция системы Starship
Космическая транспортная система многократного использования SpaceX Starship охватывает сам космический корабль Starship длиной 50 метров, а также 70-метровую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которая должна будет вывести его на околоземную орбиту.