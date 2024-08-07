Nissan придумав, як знизити температуру автомобілів за допомогою однієї простої зміни

Наша планета дедалі більше нагрівається, а кожне літо стає гарячішим за попереднє. Автомобілі – одні з перших, хто бере на себе тепловий удар, адже вони часто мають темні кольори й до того ж зроблені з металу. Перебуваючи в салоні, ми можемо ввімкнути кондиціонер, але що ж робити, щоб охолодити машину зовні?

Компанія Nissan пропонує нову ідею, яка дозволяє відчутно знижувати температуру поверхні. Хоча вона не зробить ваш кузов геть холодним, ви зможете спокійно розраховувати на десять градусів різниці чи близько того, залежно від умов.

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У чому суть нововведення

Пропозиція Nissan – це особлива високотехнологічна фарба, якою можна покривати автомобілі. Вона створена у співпраці з компанією Radi-Cool, що займається охолодженням, і містить "синтетичні композитні матеріали зі структурою, яка демонструє властивості, що зазвичай не зустрічаються в природі".

Ці матеріали, очевидно, відбивають інфрачервоні промені, а не поглинають їх, і певним чином (секрет, звісно ж, не розкривають) забезпечують випромінювання хвиль, які відштовхують сонячні промені ще до того, як вони досягнуть автомобіля.

У відеоролику, показаному компанією Nissan, можна побачити результати тестування, які демонструють, що машини однакового білого кольору мають різну температуру, стоячи на сонці одна біля одної. Автомобіль зі звичайною фарбою нагрівся до 44 градусів, тоді як машина, покрита особливою фарбою – до 33,2 градуса за Цельсієм. Це, своєю чергою, знижує температуру й усередині.

Коротка демонстрація можливостей фарби: відео

Nissan каже, що зараз товщина шару фарби після її висихання є вшестеро більшою, ніж при фарбуванні звичайною. Але компанія вже працює над створенням тонших покриттів з таким же ефектом.

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Ціни та цілі

Виробник не назвав жодних цін, але можна припустити, що це буде значно дорожче, ніж звичайна фарба, яка використовується сьогодні. При цьому Nissan каже, що розробка більше орієнтована на фургони, вантажівки та машини швидкої допомоги, ніж на споживчі автомобілі. Чому – вона не пояснює.

Пасивне підтримання прохолоди в салоні автомобіля, замість того, щоб покладатися на енерговитратні кондиціонери, було б величезною перевагою для водіїв у нашому світі, де спека панує дедалі більше й довше.

Якщо пощастить, ця модна фарба не обмежиться лише комерційними автомобілями та екстреними службами. А якщо нам дійсно пощастить, ми зможемо отримати її в інших кольорах, окрім білого.