Компания Nissan предлагает новую идею, которая позволяет ощутимо снижать температуру поверхности. Хотя она не сделает ваш кузов совсем холодным, вы сможете спокойно рассчитывать на десять градусов разницы или около того, в зависимости от условий.

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В чем суть нововведения

Предложение Nissan – это особая высокотехнологичная краска, которой можно покрывать автомобили. Она создана в сотрудничестве с компанией Radi-Cool, занимающейся охлаждением, и содержит "синтетические композитные материалы со структурой, которая демонстрирует свойства, обычно не встречающиеся в природе".

Эти материалы, очевидно, очевидно отражают инфракрасные лучи, а не поглощают их, и определённым образом (секрет, конечно же, не раскрывают) обеспечивают излучение волн, которые отталкивают солнечные лучи еще до того, как они достигнут автомобиля.

В видеоролике, показанном компанией Nissan, можно увидеть результаты тестирования, которые демонстрируют, что машины одинакового белого цвета имеют разную температуру, стоя на солнце друг возле друга. Автомобиль с обычной краской нагрелся до 44 градусов, тогда как машина, покрытая особой краской – до 33,2 градуса по Цельсию. Это, свою очередь, снижает температуру и внутри.

Краткая демонстрация возможностей краски: видео

Nissan говорит, что сейчас толщина слоя краски после ее высыхания в шесть раз больше, чем при окрашивании обычной. Но компания уже работает над созданием более тонких покрытий с таким же эффектом.

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Цены и цели

Производитель не назвал никаких цен, но можно предположить, что это будет значительно дороже, чем обычная краска, которая используется сегодня. При этом Nissan говорит, что разработка больше ориентирована на фургоны грузовики фургоны, грузовики и машины скорой помощи, чем на потребительские автомобили. Почему – она не объясняет.

Пассивное поддержание прохлады в салоне автомобиля, вместо того, чтобы полагаться на энергозатратные кондиционеры, было бы огромным преимуществом для водителей в нашем мире, где жара царит все больше и дольше.

Если повезет, эта модная краска не ограничится только коммерческими автомобилями и экстренными службами. А если нам действительно повезет, мы сможем получить ее в других цветах, кроме белого.

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